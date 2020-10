Her tror de Donald Trump er Guds vilje

Den store, ferskenfargede murbygningen ser mer ut som en skole enn en kirke. Men i baptistkirken Thomas Road i Lynchburg samles opp til 9000 mennesker til gudstjeneste hver søndag. Og nå ber de for president Donald Trump.

Myndighet fra Gud

– Jeg prøver å ikke tenke så mye på privatlivet hans, men jeg respekterer ham som min president. Han har sin myndighet fra Gud, sier en ung kvinne fra menigheten som helst vil slippe å si hva hun heter.

– Betyr det at du mener Gud har plassert ham der?

– Han er bemyndiget av Gud, ja. Han er satt til å ta avgjørelser for oss.

GUDS HÅND: Donald Trump har fått sin myndighet fra Gud, ifølge evangelikale kristne Foto: Patrick Semansky / AP

– Og det betyr ikke at vi er enige i alt han sier, eller hvordan han oppfører seg. Men vi støtter det han står for: Kampen for religiøse og moralske verdier og mot abort, tilføyer sidekvinnen.

Evangelikale kristne

En av fire amerikanere regner seg som såkalt evangelikale kristne.

De tilhører ulike protestantiske kirkesamfunn, er opptatt av personlig tro, vekkelse og misjon og kalles ofte kristenkonservative.

Ved forrige valg stemte 85 prosent av de evangelikale kristne i USA på Donald Trump. Og de fleste kommer til å gjøre det igjen, ifølge Pew Research Center.

Gjennomsnitt meningsmålinger 6,1 % Kilde: fivethirtyeight

– Sannheten er jo at han vant et valg, og ikke at han er innsatt av Gud.

– Men det er kortere vei mellom tro og politikk i USA. Da får vi denne forestillingen om at Gud styrer i kulissene, forklarer Terje Hegertun ved MF vitenskapelige høyskole. Denne skolen het tidligere det teologiske menighetsfakultetet.

GUD I KULISSENE: Terje Hegertun er professor i teologi, og selv pinsevenn. Foto: MF vitenskapelig høyskole

Han mener tanken om at Gud står bak en bestemt kandidat gjør det vanskelig å kritisere den kandidaten.

– Man omskriver og unnskylder og bortforklarer de tingene som etter vanlig kristen standard ikke er bra, sier professoren. Han tilhører selv pinsebevegelsen.

Liker visepresidenten bedre

Natt til torsdag møter visepresident Mike Pence den demokratiske visepresidentkandidaten Kamala Harris til TV-debatt i Salt Lake City i Utah.

Mike Pence tilhører selv en stor, vekkelsesorientert kirke i delstaten Indiana. I baptistmenigheten i Lynchburg oppfattes visepresidenten som en av deres egne.

POPULÆR MANN: Visepresident Mike Pence har en høy stjerne på kristne Liberty University. Foto: JONATHAN DRAKE / Reuters

– Denne administrasjonen har gjort mye mer for oss kristne enn for eksempel Barack Obama gjorde, sier Sam Wagner. 19-åringen skal stemme ved sitt første presidentvalg, og stemmen hans går til Donald Trump og Mike Pence.

De NRK møter i Lynchburg, Virginia legger ikke skjul på at de liker visepresidenten bedre enn de liker presidenten. Men de støtter dem begge.

Pence er ifølge egne ord «kristen, konservativ og republikaner, i den rekkefølgen», og dessuten en knallhard abortmotstander. Han har vært en viktig mann for Donald Trumps sterke oppslutning blant konservative kristne.

Frihetens universitet

Rett overfor gata for baptistkirken i Lynchburg, Virginia ligger Liberty University - noe av en høyborg for den kristne høyresida i USA. Her holdt visepresident Mike Pence tale til avgangsstudentene i fjor.

KJERNEVERDIER: Sam Wagner er 19 år, personlig kristen, og skal stemme for første gang. Foto: Tove Bjørgaas

– Det er kampen mot abort og kampen for religiøs frihet som avgjør valget for meg, fortsetter Sam Wagner. Han studerer idrettsfag ved Liberty.

– Jeg har mye å utsette på hvordan Donald Trump lever livet sitt, men det er kjerneverdiene som avgjør. Vi er én nasjon, under Gud, fastslår Sam.

Ikke Jesus som er president

Mange kristne på den politiske høyresida i USA er aller mest fornøyd med utnevnelsen av to konservative høyesterettsdommere under Donald Trump, og nominasjonen av en tredje. Håpet er at det igjen skal gjøre det mulig å forby abort.

Hør den nyeste episoden av podkasten Krig og Fred i Amerika Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Tror Trump er Guds vilje».

I AMERIKA: Podkasten Krig og fred følger valgkampen i USA

Men hvordan kan så mange troende samtidig gi sin stemme til en president som bryter opptil flere av Bibelens ti bud?

Kim fra baptistmenigheten i Lynchburg bidrar med denne forklaringen i den nyeste episoden av podkastserien Krig og fred i Amerika:

– Det er ikke Jesus som er presidenten vår. Men Jesus har tilgitt Donald Trump, på samme måte som han har tilgitt alle oss andre. Ingen er perfekt!