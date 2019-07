Her tar iranske spesialsoldater kontrollen over «Stena Impero»

Maskerte soldater med maskingevær blir filt ned fra et helikopter til «Stena Impero», før de tar skipet med 23 personer om bord i arrest.

Videoen viser også flere patruljebåter fra Revolusjonsgarden rundt tankskipet, som var med på arrestasjonen.

Dette er samme metode som den britiske marinen brukte til å stanse et iransk tankskip utenfor kysten av Gibraltar for to uker siden, skriver Reuters.

«Stena Impero» ble oppbrakt av hurtigbåter og et helikopter da det skulle passere Hormuzstredet på vei mot havnen Al Jubail i Saudi-Arabia fredag.

Både det britiske skipet «Stena Impero» som er svenskeid, og den Liberia-registrerte supertankeren «Mesdar» ble stanset av Irans Revolusjonsgarde.

Kort tid etter ble det imidlertid opplyst at «Mesdar» fikk seile videre.

– Arresten av tankskipet var et svar

Arresten av «Stena Impero» var et svar etter at et iransk skip ble stanset ved Gibraltar nylig, sier en talsmann for Irans vokterråd.

Abbas Ali Kadkhodaei omtaler aksjonen som en «gjensidig handling», i en uttalelse til det iranske nyhetsbyrået Fars, skriver NTB.

Storbritannias utenriksminister Jeremy Hunt uttrykte at han var «ekstremt bekymret» etter at skipet ble stanset av iranske myndigheter.

– Irans stansing av «Stena Impero», reiser alvorlige sikkerhetsspørsmål for britisk og internasjonal shipping, sa Hunt lørdag, etter et krisemøte om hendelsen.

På møte ble det diskutert hvordan sikkerheten kan garanteres for skipene.

På Twitter bekrefter Hunt møtet og skriver at mer informasjon vil bli gitt i parlamentet på mandag.

– Mannskapet har etter forholdene det bra

– Mannskapet om bord på «Stena Impero» har etter forholdene det bra, sier Erik Hånell, administrerende direktør i rederiet Stena Bulk, til SVT.

Opplysningene om de 23 personene om bord kommer fra representanter fra selskapets forsikringsselskap, som har vært om bord i skipet, ifølge Hånell.

Han ønsker nå en snar avslutning og vil se til at skipet blir sluppet løs så fort som mulig.

«Stena Impero» er ført til den iranske havnebyen Bandar Abbas.

Myndighetene i Iran mener skipet kolliderte med en fiskebåt og at de derfor må etterforske hva som har skjedd.

Rederiet sier hendelsen fant sted i internasjonalt farvann, men Revolusjonsgarden sier skipet befant seg i iransk havområde.

ARREST: «Stena Impero» ble tatt i arrest av den iranske revolusjonsgarden i Hormuzstredet fredag ettermiddag. Foto: Stena Bulk

– Høy spenning i området

Den amerikanske marinen har gått ut med advarsel for skip som kjører gjennom Hormuzstredet, på grunn av eskalerende spenninger, skriver CNN.

Spenningen i området er svært høy, særlig i farvannet ved Hormuzstredet. I en uttalelse lørdag, slutter EU seg til dem som advarer.

– I en allerede spent situasjon bringer denne utviklingen med seg risiko for ytterligere eskalering og undergraver det pågående arbeidet med å dempe spenningen, heter det.

EU ber om at skipet og mannskapet løslates umiddelbart og at navigasjonsfriheten respekteres til enhver tid.