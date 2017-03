Her tagger den norske legen på IS-skiltet

– Jeg tagget på foten av IS-skiltet for å vise min støtte til de irakiske spesialsoldatene vi jobber med, sier Mathisen til NRK.

Skudd og bomber har slått ned i underkant 20 meter fra den norske kvinnen, som jobber som frivillig sammen med blant annet tre andre nordmenn på feltsykehuset like ved fronten mot IS.

Kampfly, bomber og skudd

Irakiske spesialstyrker med støtte fra sjiamuslimske militsgrupper, kurdiske styrker og amerikanske kampfly forsøker nå å gjenerobre Mosul fra IS.

Katrine Mathisen undersøker en baby som viser seg å være uskadet. Foto: PRIVAT

– Det er nærmere enn man ønsker seg. Men det er her vi har valgt å ha hjelpeplassen vår for å gi raskest mulig støtte for både soldater og sivile, sier Mathisen.

De fire norske har bakgrunn fra sanitet i Forsvaret og norsk helsevesen, og jobber for Academy Of Emergency Medicine (AEM).

Renner inn skadde og døde

DRISTIG: Ved foten av det gigantiske IS-skiltet skrev Mathisen tirsdag sin støtteerklæring til soldatene som kjemper mot IS. Foto: PRIVAT

– For å si det rett ut er det bare flaks at ingen av oss er truffet. Vi bruker skuddsikker vest det meste av tiden.

Hver dag kommer det inn skadde og rundt fire til fem døde, forteller hun.

NRK har hatt løpende kontakt med Mathisen søndag, men rundt klokken 10 på formiddagen ble det stille en stund, før hun igjen ga lyd fra seg.

– Det renner inn med med skadde, hittil i dag er det 27. En av de skadde var en åtte måneder gammel baby med splintskader i ansiktet og hodet. Det har også kommet inn en soldat som er drept, sier Mathisen ved 14-tiden søndag.

VIDEO: Katrine Mathisen forteller om situasjonen i Irak.

Fjernet IS-skiltet

Til vanlig jobber Mathisen som lege i det sivile. Hun er også soldat i Heimevernet, men oppdraget i Mosul har ingenting med Forsvaret å gjøre.

Hun reiste på egenhånd, for å jobbe frivillig som lege ved Bakhtiari Emergency. Der jobber hun gratis og betaler for oppholdet selv, men hun har blitt tilbudt et rom på sykehuset.

Det var tirsdag denne uken, midt mellom redningsarbeidet, at hun fikk en idé. Det tidligere stolte og gigantiske propagandaskiltet til den Islamske Staten har nå altså en hilsen fra den norske legen:

«MAKE MOSUL GREAT AGAIN 28.02.17 - KAT»

Bildet med Katrines tekst er delt av flere reportere i området, blant andre Ben Kesling fra Wall Street Journal:

Skiltet er nå revet helt ned av de lokale styrkene, og skriften til Mathisen står igjen. Soldatene brukte lastebiler og vaiere og etter en time var propagandaskiltet fjernet.

– Det ligger som en metallskraphaug her, sier Mathisen.

Kampen om den IS-kontrollerte millionbyen Mosul i Irak har rast i flere måneder. Irakiske myndigheter har satt i gang en storstilt offensiv for å erobre tilbake byen fra ekstremistgruppa, som har hatt kontroll over den siden 2014. Irakiske og kurdiske styrker har inntatt forsteder til millionbyen.

ØDELAGT: Bare rammen av IS-skiltet står igjen, og foten - som Katrine har skrevet på. Foto: PRIVAT

– Det er en stor offensiv på gang nå. Vi hører skuddene hele tiden. Nå pusher de fremover med helikoptere og ulike kjøretøyer. Noen av dem skal frem med vann og andre forsyninger til styrkene.

NRK fulgte i januar en av de norske som Katrine Mathisen nå jobber sammen med i Mosul, den norske sykepleieren Max-Hendrik Wathne Gelink.

– Vi har ikke tolker til enhver tid, og språkforståelse er sammen med mangelen på medisiner en av de største utfordringene. Situasjonen her er kritisk. Det er særdeles mange flykninger som prøver å komme seg ut av byen, sier Mathisen.

Aktiv i sosiale medier

Katrine Mathisen hjelper den fire år gamle jenta som nylig ble alvorlig brannskadet. Foto: PRIVAT

Mathisen forteller også i sosiale medier om alt det forferdelige hun ser som lege i Mosul, og hvordan hun prøver å hjelpe, så godt hun kan, uten nødvendig utstyr og medisiner:

«Noen har ferske, mindre alvorlige skader mens andre har flere dager gamle skader, i blant også alvorlige skader som ikke har fått hjelp inni byen før de kommer til oss. Fire år gammel jente, tre dager gammel brannskade venstre arm. Jenta har flyktet med familien sin fra hjemmet sitt i Mosul. De har gått langt i dag og er slitne. Armen er bokstavelig talt helt svart og forkullet.» (Klippet fra Mathisens facebookprofil)

45.000 flyktet

Over 45.000 mennesker har flyktet fra kampene ved den IS-kontrollerte vestlige delen av Mosul i Irak, opplyser Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

Mathisen forteller at en flyktningleir er opprettet i nærheten av sykehuset deres, for bare tre dager siden.

– I løpet av tre dager er det kommet 25.000 flyktninger. Den har kapasitet på 40.000-50.000 og er altså halvfull allerede. De har ingen medisinsk kapasitet, sier Mathisen.