Her suser Solberg av gårde i 307 km/t

– Det er helt fantastisk. Det gjøres enorme investeringer i infrastruktur her, også for å gjøre den mer bærekraftig og med lavere utslipp, sier Solberg på vei fra Shanghai til Hangzhou med tog.

Søndag morgen var hun på vei fra Shanghai til Hangzhou. Den rundt 180 kilometer lange turen er unnagjort på én time og 29 minutter.

– I et land som Kina, med så mange mennesker, kan ikke løsningen på transportutfordringen være at alle skal kjøre bil. Det er viktig å få folk over på skinnegående trafikk, sier Solberg til NRK.

– Ikke for Norge

Hun tror imidlertid ikke lyntogsatsingen kan importeres til norske forhold.

– Vi er ikke så mange mennesker i Norge. Vi skal ikke frakte så mange folk. Og det er litt mye fjell og litt store utfordringer. Men nå har vi jo satt av en stor del av Nasjonal transportplan til tog, sier statsministeren.

– Lyntog mellom Oslo og Bergen ville blitt å se Norge fra innsiden, altså stort sett tunneler hele veien for å få det til å gå fort. Nå gjør vi noe annet, at vi kutter i begge sidene på Bergensbanen så vi i hvert fall kommer under seks timer, forklarer hun.

SAMARBEID: Statsminister Erna Solberg sparker i gang en fotballkamp for jenter under et besøk til Melong Middle school i Shanghai lørdag. Denne skolen er en av de 14000 skolene som satser på jentefotball. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Vil knytte kontakter

Lørdag var hun i Shanghai, der hun blant annet møtte representanter for norsk og kinesisk næringsliv, og møtte et kinesisk fotballag som hun inviterte til årets Norway Cup-turnering. Søndag besøker hun en av Kinas rikeste menn, Jack Ma, i lokalene til Alibaba-gruppen, som han startet for 18 år siden.

Ma planlegger ifølge Bloomberg nettsalg av norsk laks, men er foreløpig hemmelighetsfull om prosjektet.

– For oss har det vært viktig å få dekket flere temaer på besøket. Det ene er de politiske samtalene, som er den viktigste grunnen til at jeg har reist til Kina, for å bekrefte normaliseringsprosessen. Men det er også viktig å bygge samarbeid og knytte kontakter, sier statsministeren.

Hun tror det kan åpne seg nye muligheter for norsk næringsliv i Kina etter normaliseringen.

– I tillegg til den vanligste formen for samhandling, som har vært produksjon i Kina for andre markeder, så er Kina et av verdens største markeder. Det er klart at for norske produsenter, er dette interessant, sier hun.