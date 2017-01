Her stjeler kråka et pass og stikker av

En kråke klarte å stikke av med et pass på grensen mellom Estland og Russland like før nyttår.

Det som mange trodde var en nyttårsspøk bekreftes nå av det russiske tollvesenet og av en video som går sin seiersgang på nettet.

Det var på den travle grenseovergangen mellom Russland og Estland, ved den russiske byen Ivangorod, at den frekke kråken slo til 29. desember i fjor.

En estisk statsborger var på vei tilbake til hjemlandet og skulle fylle ut tolldokumentene, da kråken slo til.

Den klarte å få tak i mannens pass og til tross for at han fikk hjelp fra de russiske tolltjenestemennene, kom kråken seg unna med sitt bytte. Det hele ble foreviget fra en bil som stod like bak den uheldige sjåføren.

– Vi gjorde det vi kunne for å få tak i passet, og satte til og med inn hund for å forsøke å finne det skriver det russiske tollvesenet på sine hjemmesider, ifølge TV-kanalen Vesti.

Kråker er intelligente fugler. Disse brukte kløkt for å finne redeplasser i det gamle rådhuset i Fredrikstad i fjor. Du trenger javascript for å se video. Kråker er intelligente fugler. Disse brukte kløkt for å finne redeplasser i det gamle rådhuset i Fredrikstad i fjor.

Den nye russiske dronen

Fordi den estiske mannen var uten pass, måtte han dra tilbake til St. Petersburg for å få nye dokumenter. Til slutt kom han seg tilbake til hjemlandet.

Den russiske visestatsministeren Dmitry Rogozin fikk fart på Utenriksdepartementet, da han plutselig dukket opp på Svalbard i 2015. Her er en selfie han tok av seg selv på flyplassen. Foto: Dmitry Rogozin

Ifølge det russiske tollvesenet ble passet funnet i nærheten en tid seinere, men da manglet det en side.

Den russiske visestatsministeren Dmitrij Rogozin, som er kjent for sine friske kommentarer mot USA og Nato samt overraskelsesbesøket på Svalbard i 2015, var raskt ute og kommenterte på Facebook: «Testen med den nye russiske dronen har vært vellykket».