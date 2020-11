Her stemte nesten alle på Biden: Nå er de glad de blir kvitt Trump

Ingen andre steder i USA er Donald Trump så upopulær som i Washington D.C.

Joe Biden fikk 93,0 prosent av stemmene i hovedstaden mot 5,4 for Donald Trump.

I rene tall stemte 317.323 på Biden. Trump fikk 18.586 stemmer.

For Trump er det likevel en liten fremgang fra valget i 2016. Da fikk kolonnen «andre» flere stemmer enn Trump.

Få Trump-fans

NRK snakket tirsdag med flere innbyggere i hovedstaden. Ingen av de NRK traff hadde noe pent å si om presidenten.

– Jeg er definitivt ikke noen Trump-fan. Jeg synes at han har oppført seg som en bortskjemt liten unge, sier Chester jr.

Trump selv har ikke lagt skjul på sin misnøye med hvordan landets hovedstad fungerer, så det er kanskje ikke så rart at han er ekstra upopulær nettopp her:

Selv om Trump er på vei ut, er ikke Chester jr. bare glad for valgresultatet.

– Det er utrolig at det er 70 millioner mennesker der ute som mener at dette var et rigget valg, sier han.

Vil se fremover

Alison Johnson på tur med hunden sin i Washington D.C. Foto: Veronica Westhrin / NRK

NRK møter Alison Johnson når hun er ute og går tur med hunden. Hun har heller ikke mye pent å si om Trump.

– Det har vært fire giftige år med mye giftige synspunkter, sier hun. Nå vil hun helst se fremover.

– Jeg ser frem til hva den nye regjeringen har å tilby. Ikke bare når det gjelder positivitet, men også når det gjelder syn på fremtiden for USA.

– Vi ser fryktelige ut overfor verden nå. Det gjenspeiler ikke hva vi amerikanere her. Da jeg reiste til utlandet før pandemien var det virkelig flaut, sier Natasha Cakan som er ute på spasertur sammen med venninnen Madeline Xavier. Foto: Veronica Westhrin / NRK

Glad Trump skal flytte

Madeline Xavier er opprinnelig fra hovedstaden, men bor nå i Santa Barbara i California. Hun er i Washington for å besøke moren og venner for høsttakkefesten Thanksgiving.

Hun og venninnen Natasha Cakan håper på en rolig overgang, men er langt fra sikre.

– Jeg er bekymret for det som skjer, men det er ikke så mye jeg kan gjøre. Jeg følger med og håper på det beste, sier Xavier.

Natasha Cakan tror ikke at Trump kommer ikke til å erkjenne nederlaget slik andre presidenter har gjort.

– For å være ærlig, bryr jeg meg ikke. Det kommer bare til å styrke egoet hans, sier hun.

Hun er mer opptatt av at Biden og Harris kan begynne å forberede seg til jobben de skal overta 20. januar.

– Vi er alle klare for å komme oss videre og viske ut den grusomme arven som denne presidenten har etterlatt seg etter disse fire årene, sier Natasha Cakan.

Hvor Donald Trump skal bosette seg etter 20. januar er så langt ikke klart. Madeline Xavier er glad for at han flytter fra hovedstaden.

– Det kommer til å bli bra for byen. Trump har ikke engang vært her i store deler av sin presidentperiode, sier Xavier.

Vil Trump møte i Bidens innsettelse?

Flere amerikanske kommentatorer, som CNNs Thomas Balcerski, spekulerer i om Trump ikke vil møte opp ved innsettelsen av Joe Biden som president 20. januar.

Tradisjonen tilsier at den avgående presidenten er til stede når etterfølgeren innsettes, men det står ikke noe om det i loven.

– Jeg tror ikke han kommer til å være med på mye. Han kommer til å gjøre det han må være med på, sier Alison Johnson.

Alain Chester vet ikke hva som kommer til å skje 20. januar, men overfor NRK tegner han et ydmykende bilde av hva han ønsker Trump.

– Jeg vil helst se at Secret Service og de føderale marshalene trekker ham ut på hans gylne toalett, sier han.

Tre ganger tidligere har en utgående president holdt seg unna sin etterfølgers innsettelse. Det skjedde i 1801, i 1829 og i 1869. Siden har de vært der hver gang, uansett hva de privat måtte ha tenkt om mannen (det har alltid vært en mann) som skulle følge etter.

CNNs Thomas Balcerski har en liten trøst til Biden: De presidentene som ikke har hatt sin forgjenger til stede, har jevnt over fått et godt ettermæle.