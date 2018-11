Facebook får kritikk fra lovgivere i flere land, som anklager selskapet for å undergrave demokratiske institusjoner.

Kulturkomiteen i det britiske parlamentet holdt tirsdag en høring om digital desinformasjon og falske nyheter. Britene gjennomfører også en gransking i samarbeid med parlamentene i Brasil, Latvia og Singapore, med bakgrunn i Cambridge Analytica-skandalen.

Facebook-konsernsjef Mark Zuckerberg møtte ikke til høringen i det britiske parlamentet. Foto: CHARLES PLATIAU / Reuters

I dag var Facebook-gründer Mark Zuckerberg invitert for å svare på spørsmål under høringen. Zuckerberg, som har gjort det klart at han ikke har tid til å dra til London, hadde også en stående invitasjon om å vitne via videolink.

Da Zuckerberg likevel ikke dukket opp, la komiteen ut et bilde av den tomme plassen hans på Twitter med teksten:

– 9 land, 24 offisielle representanter, 447 millioner berørte mennesker. Ett spørsmål: Hvor er Mark Zuckerberg?

«Frat boy billionaires»

Facebook mener selskapet opererer i overensstemmelse med EUs datalovgivning. Likevel får Zuckerberg sterk kritikk for å ikke møte opp å svare på spørsmål.

– Vi har aldri sett noe som ligner på Facebook før. Mens vi leker på mobilene våre, ser det ut til at demokratiske institusjoner blir snudd på hodet av noen «frat boy billionaires» (brorskaps-milliardærer) fra California, sier Charlie Angus, medlem av det kanadiske underhuset.

– Mr. Zuckerbergs avgjørelse om å ikke møte opp her sier en hel del, legger han til.

Hemmelige dokumenter

Noe av det som vekker mest oppsikt i forbindelse med høringen, er at kulturkomiteen i det britiske parlamentet i det hele tatt har fått tilgang til interne dokumenter som kaster lys over politikk og praksis i Facebook.

Dokumentene har det britiske parlamentet fått tilgang til gjennom den amerikanske app-utvikleren Ted Kramer.

Ifølge CNN skal Kramer ha gått med på å levere fra seg dokumentene under besøk i London, fordi han fryktet at han ikke kunne forlate Storbritannia om han ikke etterkom ønsket fra britiske myndigheter.

Mange venter nå i spenning for å se hva dokumentene inneholder. En domstol i California har allerede besluttet at dokumentene ikke kan offentliggjøres.

Enkelte medier har spekulert i om den britiske kulturkomiteen kom til å offentliggjøre dokumentene man nå sitter på. Men Damian Collins, som leder kulturkomiteen, sa tirsdag at komiteen ikke kommer til å publisere materialet.

Collins' litt vage begrunnelse er at han og komiteen «ikke er i en posisjon» til å offentliggjøre materialet, melder Reuters.

Granskning i kjølvannet av Cambridge Analytica Ekspandér faktaboks Facebook er for tiden under etterforskning av lovgivere i Storbritannia, etter at det ble kjent at konsulentselskapet Cambridge Analytica hadde samlet inn privat informasjon om 87 millioner Facebook-brukere.

Granskningen av selskapet, som var en del av Donald Trumps presidentvalgkamp, fortsetter, til tross for at selskapet ble lagt ned i sommer.

Saken har ført til økt fokus på bruken av dataanalyse-verktøy i politikken. I tillegg skal granskningen se på hvordan de største aktørene innen sosiale medier fungerer, og om politisk reklame kan ha påvirket Brexit-avstemningen og presidentvalget i USA på en utilbørlig måte. Kilde: The Guardian

Varsel i 2014

Deler av innholdet i dokumentet ble likevel kjent gjennom tirsdagens høring.

Blant annet skriver The Guardian at granskerne retter kraftig kritikk mot Facebook, fordi dokumentene viser at selskapet i allerede i 2014 ble klar over at russiske IP-adresser tappet brukerdata i stor mengder.

Det var en ingeniør i Facebook som meldte fra om at de russiske adressene, ved hjelp av en API-nøkkel – en form for koder i dataprogrammer – hentet ut mer enn tre milliarder datapunkter hver dag.

I april møtte Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg til høring i Senatet om Cambridge Analytica-saken. Foto: WIN MCNAMEE / AFP

– Har skadet tilliten vår

Damian Collins, konservativt parlamentsmedlem og leder av Parliament's Digital, Culture, Media and Sport Committee, spurte tirsdag Zuckerbergs stedfortreder, Richard Allen (Vice president Public Policy) om hendelsen ble varslet til noen eksternt.

Damian Collins, konservativt parlamentsmedlem og leder av Parliament's Digital, Culture, Media and Sport Committee. Foto: Chip Somodevilla / AFP

Collins sa også at hendelsen var et eksempel på et mønster, der Facebook ikke meldte fra til offentligheten om foruroligende hendelser.

Allan svarte med å angripe kilden til opplysningen, altså e-post-lekkasjen fra Kramer, og sa at innholdet i den i beste fall er partisk. Allan sa også at han skulle komme tilbake til Kramer med informasjon om den konkrete hendelsen fra 2014.

Samtidig erkjente Allan at Facebook har gjort enkelte feil den siste tiden.

– Jeg skal ikke krangle med deg når det gjelder å erkjenne at vi har skadet tilliten vår blant folk med enkelte av valgene vi har gjort, sa Allan under høringen.