Onsdag blir brevet der Storbritannia gjør det klart at de vil trekke seg fra unionen levert til fra Mays resident i Downing Street 10 til Brussel. Der vil den britiske EU-ambassadøren Tim Barrow levere brevet til EU-president Donald Tusk.

Statsministerens kontor offentliggjorde tirsdag kveld et bilde av signeringen som ble gjort foran det britiske flagget og et portrett av Storbritannias første statsminister Robert Walpole.

Med brevet utløser May artikkel 50 i EUs Lisboa-traktat, som setter en frist på to år for forhandlingene mellom AU og Storbritannia. Dersom en avtale ikke er på plass innen den tid, og det ikke har blitt enighet om å utvide perioden, meldes britene automatisk ut av unionen.

Det var den 23. juni fjor at 51,9 prosent av britene stemte for at Storbritannia skal forlate EU.

EU-kommisjonens sjefforhandler Michel Barnier har tidligere gjort det klart at en utmeldingsavtale må være sluttført i løpet av oktober 2018 for å få den gjennom EU-parlamentet innen mars 2019.

For drøye to uker siden ga May klarsignal til å starte brexit-prosessen, og få dager senere ble avgjørelsen offisielt godkjent av dronning Elizabeth.