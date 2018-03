Her raser TV-tårnet

Til store protester fra innbyggerne i byen, sørget sprengningseksperter for at det 220 meter høye tårnet nå er historie.

Høyeste forlatte bygning

Byggingen av TV-tårnet startet i 1983 og pågikk helt frem til 1991, da det ikke var mer penger igjen å bygge for.

Lenge var tårnet verdens høyeste forlatte bygning og i 30 år har myndighetene og innbyggerne i Jekaterinburg forsøkt å finne ut hva det kunne brukes til, uten å bli enige. Tårnet har, frem til i dag, vært den høyeste bygningen i Russlands fjerde største by.

Et av forslagene, var å bygge et kapell i toppen av tårnet og plassere statuen av St. Jekaterina der, men det var ikke mulig å finne investorer.

Måtte vike plass

Vedtaket om å rive tårnet ble godkjent av myndighetene i fjor, et år før Russland skal være vertsland for fotball-VM til sommeren. Jekaterinburg er en av byene der det skal spilles kamper. Selve rivingen ble utsatt til etter presidentvalget, av frykt for at protestene skulle påvirke utfallet av valget. Og i dag ble sprengladningene detonert.

TV-tårnet i den russiske byen Jekaterinburg er nå historie. Foto: ALEXEI KOLCHIN / Reuters

Krangel om landemerke

Diskusjonen om tårnet har pågått i mange år. Innbyggerne var stolte av landemerket, men myndighetene mente det var en skamplett i landskapet og at det ikke passet inn i byen. Det ble gjort forsøk på å stanse sprengningen helt til det siste, blant annet ved hjelp av bannere og plakater. Men forsøkene lyktes ikke.

En av innbyggerne som deltok i protestene, synes dagen er vemodig; – Tårnet er en perle i byen, og et symbol. Jeg lurer på hvordan reaksjonene hadde vært hvis noen bestemte at Eiffeltårnet i Paris skulle sprenges og rives, sier Olga Turova.

– Det rustne tårnet har stått i sentrum av byen i tretti år, men det er latterlig å kalle det noe symbol. Det sier Yevgeny Kuyvashev, som er guvernør i Sverdlovskregionen.

Nå er planen å bygge en skøytebane på tomten der tårnet sto.