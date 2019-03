Her pågripes den spionsiktede svensken på restaurant

De to hadde en notisblokk på bordet, og var nettopp ferdig med måltidet da sivilkledd politi slo til midt blant forfjamsede restaurantgjester midt i Stockholm denne uken.

– Fem, seks storvokste menn stormet inn døren og stilte seg rundt et bord der to personer satt og spiste, sier et øyenvitne til den svenske avisen Dagens Nyheter.

Mannen, som er 45 år gammel, født i Sverige og svensk statsborger, mistenkes for å ha spionert på Sverige for Russland. Den russiske mannen han spiste middag med har diplomatisk immunitet, og kunne dermed ikke pågripes av politiet.

Mannen varetektsfengsles fredag, mistenkt for ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige.

Forsker, eget firma og småbarnsfar

45-åringen har blitt spanet på av den svenske etterretningstjenesten Säpo siden 2017. Ifølge Dagens Nyheter skal svensken ha blitt rekruttert av en russisk etterretningsoffiser.

De to skal ha møttes jevnlig, ifølge Säpo. Han skal også ha opptrådt på en måte som tyder på at han har forsøkt å holde møtene hemmelig.

Mannen jobber som teknisk konsulent i sitt eget selskap i teknologibransjen. På firmaets hjemmesider beskrives ulike prosjekter, blant annet programmering av mobiler og simuleringer av virus. Ifølge SVT har han ved flere anledninger utgitt artikler ved en av landets mest prestisjefylte tekniske høyskoler.

Han har doktorgrad fra et av Sveriges største universiteter. Ifølge mannens CV har han også jobbet som konsulent i et av Sveriges største selskaper.

Ifølge Säpo har han tilgang til informasjon som kan være interessant for fremmede makter, men de sier at det er for tidlig å si hva slags informasjon som har blitt videreformidlet.

Mannen i Göteborg og har flere barn. Han er født i Sverige. Ifølge Dagens Nyheter er hans kone fra Russland, hun har også svensk statsborgerskap.

Mannen har en tidligere voldsdom, som ble avtjent ved samfunnsstraff.