Her øver kvinnelige soldater til parade i pumps

Det som utløste krangelen er et bilde sendt ut av det ukrainske forsvarsdepartementet fredag 2. juli.

Det viser kvinnelige soldater i kamuflasjefargede arbeidsuniformer som øver til parade. På beina har soldatene svarte «flyvertinnepumps».

Ifølge de kvinnelige soldatene er det vanskeligere å paradere med pumps enn militærstøvler. Foto: - / AFP

– Dette er første gangen at vi øver i sko med hæler, forteller soldaten Ivanna Medvid til forsvarsdepartementets informasjonsside ArmiaInform.

– De er litt vanskeligere å paradere med enn militærstøvler, men vi forsøker, legger hun til.

24. august skal Ukraina markere at det er 30 år siden oppløsningen av Sovjetunionen og at landet ble selvstendig igjen. I feiringen inngår en stor militærparade, hvor altså de kvinnelige soldatene skal paradere. Men i et annet skotøy enn sine mannlige kolleger.

Rasende politikere

Skobeslutningen skaper raseri i nasjonalforsamlingen.

Kvinnelige politikere hadde med seg et ekstra par sko på talerstolen da saken ble debattert.

Flere forlanger at landets mannlige forsvarsminister Andrij Taran – som var til stede under debatten – også stiller i sko med hæler under paraden i august.

– Det er hardt å komme på et mer idiotisk og skadelig forslag, sier Inna Sovsun til nyhetsbyrået AFP. Hun tilhører partiet Golos, som er partiet til den forrige presidenten Petro Porosjenko.

Hun mener at kvinnelige soldater – i likhet med mannlige – er villige til å risikere livet sitt for å forsvare landet og ikke fortjener hån for tilfeldigvis å være kvinner.

Kvinnelige folkevalgte tok med seg diverse skotøy da de skulle fordømme pumpsbeslutningen. Foto: Sergii Kharchenko/NurPhoto/Shutterstock / Shutterstock editorial

Nestleder i Nasjonalforsamlingen, Olena Kondratyuk følger opp. Hun hevder myndighetene offentlig bør be om unnskyldning for å ydmyke de kvinnelige soldatene på en slik måte og varsler at hun vil undersøke hendelsen.

Ifølge AFP tjenestegjør rundt 31.000 kvinner i det ukrainske forsvaret. Rundt 4000 av dem har offisersrang.

I konflikten i Øst-Ukraina, hvor ukrainske militære styrker kjemper mot russiskstøttede utbrytergrupper, har flere enn 13.500 kvinner tjenestegjort, ifølge Kondratyuk.

På skotøyet skal soldatene nå kjennes. Foto: - / AFP

Har et middelaldersk tankesett

Reaksjonene har også vært sterke i sosiale medier og fra kommentatorer i ukrainsk presse.

Flere mener forsvarstoppene seksualiserer kvinnelige soldater når de må iføre seg tydelig feminint skotøy i yrkessammenheng.

– Historien om paraden og hælene er en skam, skriver kommentatoren Vitaly Portnikov. Han mener at enkelte ukrainske byråkrater preges av «middelaldertenkning».