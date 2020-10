Her mener FBI at kidnappingsplanene ble lagt

Eieren av verkstedet Vac Shack i Grand Rapids i Michigan sier til USA Today han ikke ante hva som foregikk. Han hadde latt 37 år gamle Adam Fox få bo i kjelleren, etter Fox hadde blitt kastet ut av kjæresten sin.

– Han holdt på med greiene sine etter stengetid. Gudskjelov hadde FBI en mann der slik at jeg er renvasket, sier eier Briant Titus.

Fox er én av 13 menn som torsdag ble pågrepet og siktet for å ha planlagt å bortføre den demokratiske guvernøren Gretchen Whitmer og utløse en borgerkrig.

Guvernør Gretchen Whitmer fremstilt som en nazist på en plakat hos demonstranter som syntes koronatiltakene var alt for strenge. Her fra en protest i april. Foto: Paul Sancya / AP

FBI hadde en informant

Militsen skal ha operert diskret. De samlet seg blant annet i en kjelleren, men FBI hadde en informant med en skjult mikrofon på seg som spilte inn det som ble sagt, ifølge rettsdokumentene.

Mennene skal ha kommet i kontakt med hverandre på nett. Etter noen måneder med nedstengninger var de frustrerte over at barer og treningssentre var stengt. De mente at guvernørene som hadde innført de strenge tiltakene brøt det amerikanske grunnloven.

Ifølge FBI kom de så i kontakt med bevæpnede grupper, blant andre en som kaller seg «Wolverine Watchmen». Det føderale politiet hadde allerede denne gruppa i sitt søkelys. Her hadde FBI allerede en informant og dermed kunne etterforskerne holde oppsyn med det som skjedde videre.

Drev med våpentrening

I juni møttes flere av gruppas medlemmer i kjelleren i Grand Rapids. Her diskuterte de hvordan angrepet skulle skje og om de skulle bruke molotovcocktailer. Ifølge FBI ble de enige om å møtes igjen for å drive våpentrening og taktisk trening.

Politiet mener de tiltalte ville storme delstatsforsamlingen i Michigan, sprenge politibiler og bortføre guvernør Witmer. Fox skal blant annet ha spurt medlemmer i «Wolverine Watchmen» om de kunne finne ut mer om guvernørens bolig, men etter hvert skal de heller ha konsentrert seg om ferieboligen hennes ved Lake Michigan.

Da kidnappingsplanene ble kjent ble det satt opp veisperringer ved guvernørens bolig. Foto: Matthew Dae Smith / AP

Ville kjøpe eksplosiver

Ifølge rettsdokumentene skal de ha planlagt å sprenge en bro ved ferieboligen for å forsinke og avlede politiet. Gruppa skal ha gjennomført flere treningstreff, både på dag- og nattetid. FBIs informant deltok blant annet da de undersøkte hvor på broen de kunne plassere eksplosiver.

Det neste på lista var å skaffe penger til eksplosiver, men før de kom så langt ble de arrestert.

Michigans guvernør har gått hardt ut mot president Donald Trump og anklaget ham for å oppmuntre tilhengere av hvit overmakt og høyreekstreme militser. Trump reagerte sterkt på uttalelsene og sa at de bør takke ham og det føderale politiet for at kidnappingsplanene ble avdekket.