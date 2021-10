Her ligg det kokain for 1.156.914.600,00 kroner

Søndag kunne politiet i Dubai syne fram narkobeslaget som blei gjort i ein container i den travle hamna i byen.

Eit halvt tonn med kokain til ein gateverdi på 136 millionar dollar, eller over 1,1 milliard kroner.

Generalløytnant Abdullah Khalifa Al Merri, øvstkommanderande for Dubai-politiet, beskreiv narkotikabeslaget som den største i sitt slag i regionen.

Ein video politiet har lagt ut på Twitter, syner korleis spanarar følgjer ein kvit bil til containeren og korleis dei klarer å finne kokainen under golvplankane.

Hadde fått tips

Politiet hadde fått eit tips om at nokon hadde smugla narkotikaen i ein container.

Ein mistenkt vart heldt under oppsikt før politiet gjekk til aksjon ved midnatt.

Politiet gjekk til angrep på staden og arresterte den mistenkte, som erkjente å ha smugla kokain.

Ifølge The Times of Israel er den arresterte ein 31 år gamal mann frå Israel. Politiet beskreiv mannen som mellommann for et internasjonalt narkotikasyndikat.

Den israelske avisa skriv at andre israelarar flykta frå Dubai for å unngå å bli arresterte.

31-åringen risikerer å bli dømt til døden for smuglinga, men i praksis blir få avretta i Dubai.

Smuglar frå Sør-Amerika

Organiserte kriminelle i Israel bruker Dubai som mellomstasjon for å smugle kokain frå Sør-Amerika til Israel.

Israel og Dei foreinte arabiske emirata oppretta i fjor diplomatiske forbindelsar.

Det har gjort det lettare for israelarar å reise til Dubai, noko som òg gjeld for israelske kriminelle.

I framtida blir det enda lettare. Frå og med søndag kan ein reise mellom lande utan visum.