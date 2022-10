Kveldsmørket har lagt seg, og Istanbul våkner til liv når Denis Smirnof går på scenen i bydelen Kadikøy.

– Det er ikke akkurat gode tider for en russisk komiker, for det er vel ikke så mye ved Russland som er morsomt lenger, sier standupkomikeren til humring fra publikum.

De fleste har kommet til den tyrkiske storbyen etter at Vladimir Putin annonserte delvis mobilisering.

– Det kan vel nærmest sammenlignes med å være standupkomiker under IS, legger han til.

Denne onsdagen er salen bare halvfull, men stemningen høy.

– Har dere noen gang slitt med å forklare de innfødte hvordan det er å ha Putin som president og måtte forlate landet? spør Denis videre på russisk, før han sammenligner Putin med en som leter etter Pokémon.

– Han ser fiender når de ikke finnes, og ser ting ingen andre ser. Det er som å gå med telefonen og si: «der er Charmander». Men det er jo ingen Charmander der. STOPP!

SISTE LITEN: Denis Smirnof gjør de siste forberedelsene i drosjen på vei til utestedet. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Putins frykt

Denis Smirnof (31) turte aldri å vitse om Putin da han var standupkomiker i Moskva.

Men etter at han og kona Snezhana Matskivich (24) emigrerte i april, holder han ingenting tilbake lenger.

– Jeg tror det er viktig å kunne le av Putin fordi. Han er jo bare en mann. Putin er livredd for å bli latterliggjort for da fremstår han ikke lenger som en sterk leder, sier Smirnof.

Han og kona bestemte seg for å forlate Russland for godt allerede da opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj ble arrestert på flyplassen i Moskva for halvannet år siden.

De kjøpte flybillettene dagen før Putin gikk til krig.

– Vi ønsker bare å leve lykkelig uten frykt, og med friheten til å si hva du vil, sier Snezhana Matskivich, som omtaler krigen som meningsløs. Men foreldrene deres forsto ikke hvorfor de ville dra.

– Etter at mobiliseringsordren kom, har de forhåpentligvis forstått mer, sier de.

NY FREMTID: Denis Smirnof (31) og kona Snezhana Matskivich (24) har funnet seg til rette i Istanbul. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Håper Putin dør

I salen er det flest unge menn, men også noen kvinner. Flere omtaler seg som turister, men har ingen returbillett. Mange synes det er befriende å være sammen med russere i samme situasjon som dem selv.

PUTIN-VITSER: Denis Smirnof mener det er viktig å gjøre natt av Putin. Foto: Åse Marit Befring / NRK

– Hvis jeg hadde en atomkoffert ville jeg også gå bananas, sier Kirill Lavruknim med dyp røst i mikrofonen.

Standupkomikeren kom for bare noen dager siden.

– Jeg ville startet med å fornærme et land, for eksempel Island. «Gå til helvete Island», ville jeg sagt.

SAVNET: Kirill Lavruknim elsket livet sitt i Moskva. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Men selv om han vitser om Putins krigføring, forlot han Russland med tungt hjerte.

– Jeg elsket livet mitt. Moskva er en fantastisk by.

Hver morgen håper jeg å våkne til at Putin er død, sier han.

Voksende eksilmiljø

Hvor mange russere som er i Tyrkia er vanskelig å si fordi det ikke finnes offentlige tall. Men nå høres russisk overalt, også i storbyer som Istanbul og Ankara.

Husprisene har også skutt i været mye grunnet russerne, og det er spesielt merkbart etter mobiliseringen i forrige måned, skriver den tyrkiske avisa Hurriyet.

Mens mange land har nektet dem innreise, går flyene som før til Tyrkia. De trenger ikke visum og det er billig å leve der.

Eva Rapoport (38) hører morsmålet sitt overalt.

– Det er en merkbar endring siden mars, sier hun.

Hun leder en nystartet organisasjon kalt Kovchek, «Arken», som gir midlertidig husly og råd til dem som drar og først og fremst forfulgte.

– Vi prioriterer folk med aktivistbakgrunn, journalister og andre forfulgte, sier hun.

De har leid flere leiligheter i byen.

Pengene kommer blant annet fra den tidligere oligarken Mikhail Khodorkovsky, som i en årrekke satt bak murene i Putins Russland.

HJELPER: Flere russere bor gratis i leilighetene som Eva Rapoport har leid i Istanbul. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Til nå har de hjulpet rundt 500 personer bare i Istanbul, men etter mobiliseringen har forespørslene tatt helt av.

– Nå vil også folk som tidligere støttet Putin og hans krigføring romme, sier hun.

På bar bakke

Albert Sarkisiants (31) er en av dem som har fått hjelp. Han flyktet i all hast for å slippe å bli sendt til fronten.

– I Russland var fremtiden min enten å gå i fengsel eller i krigen, sier han.

Albert har allerede sittet to ganger i fengsel for å ha deltatt i protester mot krigen hjemme i St. Petersburg.

FENGSLET: Albert har allerede sittet i fengsel fordi han har protestert mot krigen. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Da mobiliseringen kom, var han på besøk hos sine foreldre i Moskva. Han bestilte billett og dro til flyplassen to dager og fikk bare med seg et par jeans, gensere, kontanter og mobilen.

Da han kom til flyplassen ble han og 20 andre unge menn tatt til side, men etter noen kontrollspørsmål fikk han dra.

– Det var skremmende, og jeg var livredd for at de ville ombestemme seg og hente meg mens jeg ventet å gå om bord i flyet, sier han.

Men han er i ferd med å gå tom for kontantene han tok med fra Russland og banksystemet Mir er ikke lenger mulig å bruke selv i Tyrkia etter press fra EU.

Nå selger kona møbler og andre eiendeler i Russland og kommer etter.

– Føler dere dere som flyktninger?

– Vi har reflektert over det. Ja, kanskje vi er flyktninger, sier romkameraten Eugenii.

FLYKTNING: Eugenii føler seg som en flyktning. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Hva savner dere ved Russland?

– Når jeg tenker på hva jeg savner, tenker jeg at det allerede var ødelagt. Alt er okkupert av Putins regime. Jeg forsøker bare å fokusere på mitt nye liv og fremtiden, sier Albert.

Men kameraten Eugenii ramser opp hva han savner:

– Venner, familie, byen, universitet.

– Er du redd for at du ikke får reise tilbake?

– Nei, jeg tror at jeg en dag kan gå tilbake til hjemlandet mitt, sier Eugenii.

Albert er bare glad for at han kom seg unna, men sier fremtiden er usikker.