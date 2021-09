Her leikar ulven Kira med eit barn

Russiske Alida kjøpte Kira hos ein ulveoppdrettar, og ho blei henta heim 28 dagar gammal. No er ulven ein del av familien.

Kira er 1,5 år gammal, og er 75 prosent ulv. Faren er halvt ulv, halvt hund av rasen malamute.

Sonen til Alida, som er sju år gammal, er bestevenn med Kira. Men ein må ikkje sjå på ho som ein hund, meiner eigaren.

– Ho utviklar seg på ein annan måte enn hundar. Dette er eit ekte rovdyr. Ulinga, knurringa, oppførselen. Ein må sjå og oppleve det, skriv Alida på sin Instagram-profil.

Ho opplyser om at hundar unngår Kira når dei er på luftetur, fordi dei har ulik lukt og kroppsspråk.

Men ulven er godt sosialisert, ifølge Alida, og kan omgå både folk og andre dyr.

Tok med bjørn på fisketur

Kira er ein av mange eksotiske kjæledyr i Russland. Andre har panter som kjæledyr, ein annan har ørkengaupe.

Er det lov å ha eksotiske dyr som kjæledyr? Ekspandér faktaboks I Noreg er det forbod mot å innføre, omsetje og halde eksotiske pattedyr, reptil og amfibium.

Eksotiske dyr vil seie artar som ikkje lev vilt i Noreg, og som ikkje er tradisjonelle produksjonsdyr, sportsdyr eller familiedyr.

I fleire land, som mellom anna Russland, har det lenge vore fritt fram for å halde rovdyr som kjæledyr. I 2019 vedtok russiske myndigheiter ei ny lov som forbydde folk å ha ville dyr, som bjørnar og store kattedyr, som kjæledyr.

Lova slår fast at dyra ikkje berre utgjer ein fare for folk, men det er også inhumant mot dyra å vere i privat fangenskap.

Lova gjeld for dyr som er kjøpt etter 1. januar 2020, men ein kan søke om unntak frå regelen.

Netflix-dokumentarserien «Tiger King» sat fokus på eksotiske dyr som lev i fangenskap i USA. 30 av 50 statar tillèt private folk å eige rovdyr, som tigrar. Kjelder: Lovdata, russiske myndigheiter, Verdens naturfond (WWF).

Veronika Dichka frå Novosibirsk, heilt sør i Russland, har valt eit litt større kjæledyr. På TikTok og Instagram deler ho videoar av bjørnane sine med oppimot 900.000 følgarar.

Ein av dei tok ho like godt med seg på fisketur.

Brunbjørnen Archie, som ho var i båt med, blei adoptert frå ein dyrepark som gjekk konkurs for to år sidan, ifølge Daily Mail. Veronica ville ikkje sleppe han ut i det fri sidan han har levd heile livet sitt i fangenskap. No er Archie kjæledyret hennar.

– Er dette ekte? Eg får ikkje heimlause kattar til å like meg ein gong, kommenterer ein på eitt av bilda.

Andre er langt meir negative til trenden. Fleire kommenterer at det ikkje er smart å ha eit vilt rovdyr i hus, og at dei set liva til seg sjølv og dei rundt seg i fare.

– Får eit avgrensa liv

Det kan sjå idyllisk ut på sosiale medium, men realiteten er ikkje alltid like hyggeleg.

– Dette er dyr som har blitt avla fram for å tilfredsstille eit behov for å vise fram eksotiske kjæledyr. Det er absolutt ikkje til dyra sin fordel.

Det seier Siri Martinsen, veterinær og leiar av Noah, organisasjonen for dyr sine rettar.

Ho seier eksotiske dyr som lev som kjæledyr, ofte endar opp med åtferdsproblem.

Veterinær og leiar av Noah, Siri Martinsen, seier mange skaffar seg eksotiske kjæledyr for å få merksemd. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Ville dyr, anten det er løve, tiger, ulv eller liknande, får ofte eit meir avgrensa liv enn det dei har behov for. Dei får ikkje bevega eller utfolda seg, og det igjen kan føre til frustrasjon og åtferdsproblem, forklarar Martinsen.

Og skulle dyret bli aggressivt, er det større sjanse for at eigaren vel å avlive det, meiner ho.

– Det er jo lettare å omplassere ein katt enn ein tiger.

Ikkje alle har gode motiv

At folk har eksotiske dyr som kjæledyr er eit problem i ei rekke land, ifølge Martinsen, som særleg trekk fram USA og Russland.

– Kan dyra vere til fare for folka som eig dei?

– Ja, det kan dei, men ofte vil dei ikkje skade sin eigen flokk eller familie. Så dei største skadane er nok på dyra sjølv, seier Martinsen.

Det finst fleire «wildlife sanctuaries», organisasjonar som tar imot ville dyr som har levd og blitt avla fram i fangenskap, som prøver å gjere liva deira lettare.

Men det er ikkje alle som har like edle motiv når dei tar imot ville dyr, meiner Martinsen.

– For nokon er det eit kontrollbehov, å vise at ein kan kontrollere eit stort dyr. Og ein del av dei som har eksotiske kjæledyr gjer det for å tiltrekke seg merksemd, og viss dei får det, er jo det ein motivasjon for å halde fram.