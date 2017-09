Her legger politiet sykepleieren i jern

Opptaket som er gjort ved universitetssykehuset i Salt Lake City i den amerikanske delstaten Utah, viser hvordan Wubbels er i ferd med å forklare for politiet at hun ikke kan ta blod fra en bevisstløs pasient, når politibetjenten mister tålmodigheten.

– Det var det. Du er arrestert, sier den ene av politietterforskerne, før Wubbels blir lagt i håndjern og dratt skrikende ut av arbeidsplassen sin.

I opptaket kan man høre Wubbels rope etter hjelp. En betjent fra universitetets egen politistyrke var også tilstede, men grep ikke inn.

Vil ikke saksøke

– Jeg føler meg sveket. Jeg føler meg sint, og jeg er fortsatt forvirret. Min eneste jobb som sykepleier er å holde pasientene trygg, sier en gråtkvalt Wubbels til NBC News.

National Nurses United, USAs største fagforening for sykepleiere, kaller hendelsen «skandaløs».

Arrestasjonen fant sted i slutten av juli, men opptaket ble først vist på en pressekonferanse i regi av Wubbels og hennes advokat torsdag denne uka.

Wubbels sier hun ikke planlegger å saksøke politiet, men at hun håper opptaket vil føre til endringer i politiets retningslinjer.

Salt Lake City-borgermester Jackie Biskupsi kaller arrestasjonen fullstendig uakseptabel, og sier hendelsen er et steg tilbake for arbeidet med å håndtere situasjoner ikke-voldelig.

Har beklaget

Også Utah-guvernør Gary Herbert har kommentert arrestasjonen, og skriver i en Twitter-melding at opptakene er opprørende, og at han stoler på at politiet vil rette opp situasjonen.

Politisjefen i Salt Lake City sier han er bekymret og trist over at hendelsen har skapt splittelse mellom politi og helsepersonell. Politidistriktet har nå beklaget hendelsen overfor sykehuset, og har innledet en intern etterforskning.

I en uttalelse fredag sier Wubbels at hun oppfatter beklagelsen som ektefølt, og at politiet tar hendelsen på alvor.

Politietterforskeren er fortsatt i jobb, men får ikke lenger jobbe med innhenting av blodprøver.