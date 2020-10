– Så snart du setter barn til verden må du begynne å spare til universitetsutdannelsen deres, fastslår Chloe Searchinger.

Tjueåringen sitter på kafé i ærverdige Princeton, en av USAs aller beste universitetsbyer.

PRIVILEGERT: Chloe Searchinger har foreldre som betaler for utdannelsen hennes ved Princeton. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

En årslønn for en studieplass

Foreldrene betaler nesten 400.000 kroner for studieplassen hennes hvert skoleår. Med kost og losji har Chloe Searchingers utdannelse en prislapp på mellom 600.000 og 700.000 kroner. Hvert år, i minst fire år framover.

– Jeg vet at jeg er privilegert. Men akkurat det er liksom litt tabu å snakke om her i landet, sier Chloe med en liten latter.

Familien hennes er ikke steinrike, men tilhører den øvre middelklassen. Chloe vet også at hun har hatt flaks. Moren jobber som lærer på en av de mest anerkjente privatskolene utenfor Washington DC.

Dermed fikk datteren rabatt på skolepengene der da hun var yngre. The Potomac School er en skole som hjelper elever med å vinne fram i den stadig hardere konkurransen for å komme inn ved USAs toppuniversiteter.

I tillegg er faren til Chloe professor ved nettopp Princeton.

– Faren min underviser og forsker her. Det er mulig det hjalp meg inn også, jeg vet ikke. Inntaksprosessen skjer bak lukkede dører. Men det er bare 5–6 prosent av alle som søker som får plass, forteller Chloe.

Drømmen om utdannelse

En fersk undersøkelse viser at blant femti land har USA den aller dyreste utdannelsen. Å studere her er åtte ganger så dyrt som i de 49 andre landene i gjennomsnitt, viser tallene fra FutureLearn.

– Ulikhetene folk imellom forsterkes. Når utdannelsen er så dyr, blir den sosiale mobiliteten veldig lav. Og for mange blir den amerikanske drømmen bare akkurat det, en drøm, sier økonomiprofessor Kalle Moene ved Universitetet i Oslo.

Han kaller studieavgiftene i USA for en «samfunnsøkonomisk katastrofe»

– Hvis talentene i samfunnet er jevnt fordelt utover, fører dette systemet til at en masse talenter ikke får vist hva de duger til, fordi de ikke har penger.

Hadde ikke penger

På en annen kafé, langs motorveien utenfor Dallas i Texas, sitter en ung kvinne som lærerne for ikke så lenge siden mente var et stort talent. Kristian Hernandez er blitt tretti år gammel, og jobber som sekretær i et byggefirma.

– Jeg hadde bare råd til å studere i to år. Da var det tomt for penger, og det var bare å finne seg en jobb, sier Kristian.

Foto: Lars Os / NRK

Hun har latinamerikansk bakgrunn, faren jobba som kokk og mora var hjemmeværende.

– Pappa tjente seks dollar i timen. Men jeg følte aldri at vi manglet noe. At vi spiste egg og bønner til middag var liksom bare sånn det var, sier Kristian.

En lærer sørget for at hun fikk gå et par år på privatskole, men etter to år på et lokalt universitet hadde hun ikke råd til å fortsette. Nå kaller hun seg demokratisk sosialist, og kjemper for at høyere utdannelse skal bli gratis også i USA.

Stemmer på Joe Biden

– Jeg kommer til å stemme på Joe Biden, selv om han er fiendtlig innstilt til mine kampsaker. Men det er tross alt bedre å legge press på ham enn å ta til takke med hva vi har, sier Kristian Hernandez.

GRATIS UTDANNELSE: Kristian Hernandez kaller seg sosialist, og krever gratis høyere utdannelse i USA Foto: Lars Os / NRK

Selv skulle Kristian helst stemt på Bernie Sanders som presidentkandidat ved valget 3. november. Han gikk til valg på både gratis helsevesen og gratis utdannelse.

Akkurat det slagordet tror ikke Chloe på eliteuniversitetet Princeton noe på.

– Hvem sier vel ikke ja takk til gratis utdannelse og gratis helsetjenester? Men det er dessverre helt urealistisk der vi er nå.

