Her kommer toget

USA anklager Kina for å «forvrenge det globale markedet»

Det hvite hus anklager Kina for å «forvrenge det globale markedet» etter at kineserne innførte toll på 128 amerikanske varer som svar på at USA har innført importtoll på stål og aluminium. Spenningen mellom USA og Kina sender nå Asia-børsene nedover.