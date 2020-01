Her kommer resultatet av Natos hastemøte

Irans øverste leder Ayatollah Ali Khamenei har varslet at likvidasjonen av general Qasem Soleimani vil få store konsekvenser. I helgen stemte Iraks nasjonalforsamling for å kaste ut de drøyt 500 Nato-soldatene i Irak som driver opplæring av landets militære styrker.

Blant disse er også norske soldater.

Lørdag sa en talsmann for alliansen at oppdraget i Irak fortsetter, men at «treningsaktiviteten for tiden er satt på vent».

Mandag hadde Natos generalsekretær Jens Stoltenberg kalt inn til hastemøte om situasjonen.

– Nato og alle Nato allierte tar del i den globale koalisjonen for å bekjempe IS. Natos oppdrag i Irak er et verdifullt bidrag til koalisjonens innsats, sa Stoltenberg etter møtet.

Likvidert på ordre fra Trump

Foto: HO

Det er likvideringen av Soleimani som har utløst krisen. Natt til fredag var general Qasem Soleimani i følge med flere andre sentrale skikkelser fra iranskstøttede militser, da bilkortesjen deres på flyplassen ble truffet av et amerikansk droneangrep.

Angrepet ble utført på direkte ordre fra USAs president Donald Trump.

Qasem Soleimani var en sentral skikkelse både i Iran og Midtøsten generelt, og attentatet har vekket kraftige reaksjoner.

Han styrte Irans militære operasjoner i land som Syria, Irak og Libanon fra kulissene, og nøt kjendisstatus blant de konservative i Iran.

Som ansvarlig for iransk etterretning og hemmelige militære operasjoner, ble han ikke bare betraktet som en av Irans mest utspekulerte og selvstendige militære skikkelser. Han ble også antatt å være svært nær landets øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, og sett på som en potensiell fremtidig leder av Iran.