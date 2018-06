Her koker det over for 61-åringen

I videoen som er filmet 29. mai av en som kom kjørende, er det tydelig at 61-åringen først skyter et skudd med pistolen sin like over hodet på en nabo.

Deretter truer han gjentatte ganger og ber ham komme seg bort fra stedet. Så skyter han igjen.

Trodde ikke han bodde der

Kvinnen som filmet episoden, Patty Jones, er også blant dem som er evakuert på grunn av vulkanutbruddet. Hun forteller til nyhetsbyrået AP at hun begynte å filme da hun så den 61 år gamle mannen storme ut av bilen sin.

– Kom deg bort herfra! Kom deg bort, roper 61-åringen i videoen. Skal du drepe meg? Skal du drepe meg? Gjentar 32-åringen, mens den andre mannen sikter på ham med våpenet. Flere som var vitne til det som skjedde, prøvde å stoppe ham.

– Tuller du med oss? Er det en som roper, mens den 32 år gamle mannen huker seg sammen og forsøket å beskytte hodet. Han går deretter med hendene i været, samtidig som han gjentar flere ganger at han bor der.

Mye spenning og gnisninger

Det har kommet mange skuelystne til nabolagene som er rammet av det omfattende vulkanutbruddet på Hawaii, og mange av dem som bor der har sett seg lei på alle som kommer for å ta bilder og filme.

NATURKREFTER: Det voldsomme utbruddet fra Kileaueavulkanen startet 3. mai. Foto: HO / AFP

Etter at utbruddet startet i begynnelsen av mai, har mange vært nødt til å evakuere, men en del har blitt hjemme i husene sine for å beskytte dem mot plyndring.

Flere enn 600 hus har blitt ofre for vulkanens herjinger til nå, fortalte borgermester Harry Kim til journalister torsdag. Og vulkanutbruddet ser ikke ut til å stoppe med det første.

Talmadge Magno fra sivilforsvaret på Hawaii sier at det nå er mye spenning som kan føre til gnisninger blant folk.

– De har denne levende vulkanen i hagen sin. De ser andre mennesker i området der de bor og vet ikke om det er folk som vil se på lavaen eller om det er kriminelle, sier han til Hawaii News Now.

Han sier videre at det ikke er uvanlig at det kan skje slike episoder i områder der katastrofen rammer.

– Jeg regnet med at noe sånt kunne skje. Det er mye stress og mange ting som skjer. Det er rett og slett en vanskelig tid for dem som bor der.

OPP I FLAMMER: Flere enn 600 hjem har brent opp etter hvert som lavaen har kommet til nye områder på Hawaii. Foto: TERRAY SYLVESTER / Reuters

Skulle sjekke huset

32-åringen som ble truet, er intervjuet av flere medier etter episoden, og har forklart at han hadde kommet til Puna-området for å sjekke huset sitt. Han har selv lagt ut video av hendelsen på sin egen Facebook-konto.

61-åringen er nå siktet for flere brudd på føderal lov, både for å ha truet en annen og for uforsvarlig håndtering av våpen og ammunisjon.

Han møtte første gang for en domstol i går og kommer trolig til å sitte i varetekt frem til han fremstilles for retten på nytt i Honolulu neste uke.

Ifølge flere kilder skal pistolen som ble brukt, ikke ha blitt funnet igjen, men politiet skal ha funnet flere bokser med ammunisjon, i tillegg til marihuana i mannens bil.

Mannen ble dømt for et narkotikalovbrudd på 70-tallet.