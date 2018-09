Her klår biskopen på Ariana Grande midt i begravelsen: Måtte beklage

Situasjonen oppsto da Biskop Charles H Ellis III, som ledet Aretha Franklins begravelse på fredag, skulle introdusere artisten Ariana Grande.

Under introduksjonen holdt han ikke bare rundt Grande, biskopen klemte også fingrene rundt siden på sangerens bryst.

Dette har ikke overraskende skapt reaksjoner på sosiale medier, og biskopen har nå sett seg nødt til å beklage hendelsen.

– Det var ikke min hensikt å røre noen kvinners bryst, kanskje jeg var for nær, og for vennlig og det beklager jeg, sier han til nyhetsbyrået AP.

Reaksjoner på sosiale medier

Kommentarene haglet på Twitter etter at Ariana Grande hadde sunget melodien «(You make me feel like) A natural woman» i minneseremonien til Aretha Franklin.

Flere mente de kunne se at Ariana så ukomfortabel ut da biskopen holdt rundt henne.

Biskopen fortalte at han klemmer alle kvinnelige og mannlige artister som deltok under seremonien.

– Det siste jeg ønsket var å bli en distraksjon, dette handler om Aretha Franklin, sa biskop Ellis til AP.

Vitset om Ariana Grande

Biskopen fikk også kritikk for å ha vitset om Grande da de stod sammen på podiet. Han fortalte at da han så navnet hennes på minnseremoni-programmet trodde han først det var noe nytt hos hurtigmatkjeden Taco Bell.

Ifølge BBC fikk Ariana Grande også kritikk på sosiale medier for kjolen hun hadde på seg, som gikk på at den var altfor kort.