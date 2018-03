– Jeg har ikke gjort kjørt noe særlig på ekte snø i Storbritannia på mellom seks og syv år. Det er utrolig å komme tilbake etter suksessen i Sør-Korea og å kunne stå på snowboard her hjemme, sier den 28 år gamle briten i et intervju med Ap.

Kuldebølgen er døpt «Beistet fra øst» av britiske medier, i kombinasjon med stormen «Emma», har ført til totalt snøkaos i Storbritannia de siste dagene.

TOK BRONSE: Britiske Billy Morgan tok bronsemedalje i Big Air i Pyeongchang. Hjemme i England ser han fordelene med snøværet den siste uka. Foto: Martin Bernetti / AFP

Fredag fikk deler av befolkningen i England, hele Skottland, Irland og Wales beskjed om å unngå å reise, med mindre det er helt nødvendig, ifølge avisen The Telegraph.

Kulden som mange steder har vært ekstrem og farlig, har imidlertid også skapt glede. Flere har prøvd seg på vintersportsaktiviteter, som er uvanlig i mange land sørover på kontinentet.

Snøbrettkjører Morgan på sin side håper at kulda og snøen kan inspirere briter til å gå på ski og stå på snowboard, og til at folk skjønner at det er mulig også i Storbritannia.

– Jeg håper at folk prøver, sier han.

Uvanlig kald uke i Europa

Det kraftige snøværet og den bitende kulden har rammet store deler av Europa den siste uken. Om lag 60 mennesker har frosset i hjel, 23 av dem i Polen, skriver NTB.

Tidlig i uka så vi uvanlige bilder av snø på Colosseum og på Petersplassen i Roma.

Foto: Vincenzo Pinto / AFP

Flere flyplasser har måttet stenge, men noen av dem var igjen åpne fredag. I Dublin i Irland vil imidlertid flyplassen være stengt fram til lørdag.

I Sverige er det først og fremst det kraftige snøværet, og ikke nødvendigvis kulda, som har skapt problemer. Der og i Danmark har kombinasjonen av snø og glatte veier ført til trafikkaos i uka som gikk.

Kaldt i Norge

Her hjemme har det også vært kaldt. Natt til torsdag ble det registrert 21 nye kulderekorder. Den 69 år gamle fylkesrekorden for mars i Hedmark var blant dem som ble slått, da det på Hansmoen i Tynset ble registrert 39,7 minusgrader.

Da NRK spurte statsmeteorolog Kristen Gislefoss om værutsiktene fremover, kunne han ikke komme med trøstende nyheter om vårtemperaturer på en god stund.

– Prognosene viser en fortsatt vinterlig værtype i halvannen uke fremover. Temperaturen kan nok variere litt fra døgn til døgn, men plussgradene ligger langt unna, sa Gislefoss.