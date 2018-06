Her kjører hun med eksen på panseret

Det var en krangel om hvem som skulle få bruke bilen, som førte til den livsfarlige situasjonen i Miami i Florida forrige helg.

Lot seg ikke stoppe

Kvinnen skal ha kommet frem til bilen først, da krangelen mellom de to blusset opp. For å hindre at hun skulle kjøre avgårde, hoppet mannen opp på panseret.

Det var imidlertid ikke nok til å stoppe kvinnen, som svarte med å kjøre ut på motorveien med eksen hengende fast på panseret.

Ringte politiet

Mannen sa senere at han ringte politiet mens han lå på panseret, som da kjørte i over 100 kilometer i timen. Etterhvert svingte kvinnen av motorveien, og eksen fikk til slutt tak i nøklene til bilen.

Etter hendelsen ble kvinnen arrestert, men hun er nå løslatt fra Broward County Jail, i følge WPLG.

