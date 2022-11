De er fem soldater i den pansrede bilen idet de angriper russerne.

Bare fire av dem skal komme seg derfra i live.

Ingen vet at det om kort tid skal gå veldig galt.

– Å Gud!

Det er 8. november i den lille landsbyen Ternovi Pody, i underkant av tre mil fra Kherson, sør i Ukraina. Offensiven for å ta tilbake byen fra russerne er i gang.

Paul Smith er en av de fem i bilen. Han sitter i mitraljøsetårnet på den pansrede Humveen.

Han har ett mål, forteller han til NRK via webkamera:

Å holde fienden i sjakk, slik at de ukrainske bakkesoldatene kan komme seg inn for å gjenerobre landsbyen og skyttergravene bak den.

Han filmer alt med hjelmkamera. Videoen er intens.

De kjører i sirkel forbi landsbyen, holder seg i bevegelse og skyter. På et tidspunkt treffer bilen en vaier. Smith får den i hodet og skriker.

– Aaaaa!

Han tror han er skutt. Han dukker ned, fortsetter å skyte.

– Å Gud!

Man hører lyden av at de blir skutt på. Noen sønderskutte hus farer forbi. Dette er fronten og det er krig.

Så eksploderer alt.

Nær døden-opplevelser

Dette er ikke første gang Paul Smith er i livsfare.

Den 36 år gamle Afghanistan-veteranen kom til Ukraina i mars.

Paul Smith i mitraljøsetårnet på sin Humvee. Bildet er tatt i oktober. Foto: Paul Smith

I flere år har amerikaneren hatt et nært personlig forhold til Ukraina. Han har vært der mye og mange av vennene hans bor der.

– Jeg lovet at jeg ville komme tilbake og forsvare Ukraina om krig skulle bryte ut, sa han da NRK snakket med ham i september.

Siden han vervet seg til det ukrainske forsvaret, har det holdt på å gå galt flere ganger.

Som da laget hans angrep en russisk stilling 8. september og han gikk tom for ammunisjon femti meter fra fienden.

Han rakk så vidt å lade om.

Idet han var klar til å skyte igjen, så han en soldat med et panservernvåpen komme mot dem. Smith skjøt og panservernvåpenet gikk i lufta.

Hadde fienden rukket å sikte og skyte mot dem, kunne det gått langt verre.

Slik det gjorde den 8. november. I nøyaktig samme landsby. Nøyaktig to måneder senere.

Hvor er femtemann?

En drone filmer angrepet. I den forreste bilen sitter Smith i tårnet.

Det er en voldsom eksplosjon.

Sett utenfra er det vanskelig å forestille seg at noen inni bilen kan overleve.

Der inne er det totalt kaos. Paul Smith blir slått over ende, ned fra tårnet, ned i bilen. Han får samlet seg før en av de andre soldatene rekker en hånd inn og drar ham ut.

Han er truffet av stålfragmenter i beina. Han har et kutt i hodet. Men han kan gå, og han kan kjempe videre.

Der ute er en, to, tre, fire av dem.

Hvor er femtemann?

– Vi hadde en femtemann som ikke var med oss. Vi visste at han var på den andre siden av Humveen.

Smith forteller at de søker dekning bak restene av den pansrede bilen og diskuterer hva de skal gjøre for å redde medsoldaten som ligger på motsatt side av bilen. Den siden som vender mot fienden.

De fire soldatene diskuterer hvordan de skal komme seg frem til sistemann som ligger på andre siden av bilen – i fiendens skuddlinje. Foto: Skjermdump

De har forsøkt å nå ham gjennom bilvraket, uten hell. Det er for farlig. De bestemmer seg for at tre av dem skal gi dekningsild mens fjerdemann skal forsøke å komme til den skadde soldaten.

– Vi starter å skyte, og han forsøker å komme seg rundt Humveen, men får det ikke til. Det er bare tre av oss som skyter, mens det er flere enn tre russere som skyter mot oss. Vi klarer ikke å nøytralisere alle, forteller Paul Smith.

Det går ikke.

De forsøker å rope til medsoldaten uten å få svar.

– Vi så ikke at han beveget seg. Vi trodde han var drept i eksplosjonen, forteller Smith.

Først da de kom hjem og så dronebildene, så de at han var i live etter eksplosjonen. I videoen som er publisert i sosiale medier, og sannsynligvis stammer fra russerne, ligger soldaten på motsatt side av bilen og veiver med armene.

Men dette vet de altså ikke, idet de bestemmer seg for å evakuere og kaster seg inn i den andre pansrede bilen som har kommet til.

Her kunne dramatikken tatt slutt, men etter én kilometer, mens de fortsatt er i krigssonen, bryter også den bilen sammen. De blir beskutt av artilleri og tanks.

Soldatene må bevege seg videre til fots.

Over dem flyr en drone. De vet ikke hvem som flyr den.

Ukrainske flagg i Kherson

Dette er virkeligheten på bakken i Ukraina.

Livsfarlig og dramatisk. Kampene 8. november var en del av ukrainernes gjenerobring av Kherson fra Russerne.

9. november beordret Russlands forsvarsminister tilbaketrekking fra området.

Barn feirer russernes tilbaketrekking fra Kherson. Bildet er tatt 13. november. Foto: VALENTYN OGIRENKO / Reuters

To dager etter det igjen, vaiet Ukrainske flagg i Kherson for første gang siden mars.

Det ble en viktig seier i en tøff krig.

– Alt er et videospill

Tilbake på bakken den 8. november ser Paul Smith opp i lufta.

– Drone! roper han.

– Rett over oss!

Smith og de andre soldatene, som nå er til fots, får fart på seg.

De er ikke sikre på hvem sin drone det er som har fulgt etter dem. Men de vet at den kan være russisk, og de vet at den kan være utstyrt med en granat.

Så ser han det:

– Bombe!

Hjelmkameraet filmer fortsatt mens Smith løper vekk fra dronen.

Det eksploderer bak ham.

En av medsoldatene blir liggende etter smellet, en tysk afghanistanveteran som kalles «Kaiser». Han blør fra beinet og fra hodet.

– Ikke bekymre deg, mann, beroliger Smith mens han klargjør en turniké.

Han strammer og «Kaiser» skriker til.

– Fy faen, det gjør vondt.

Smith gjør det han kan for å stoppe blødningene. «Kaiser» har kutt i hodet.

Mens alt dette skjer, fanger kameraet opp samtalen mellom dem.

– Det her var som i et faens videospill, mann, sier «Kaiser».

– Alt er et videospill, svarer Smith.

Mens Smith bandasjerer hodet til medsoldaten, fortsetter den sårede å snakke om videospill og om hvordan alt minner om scener fra det populære krigsspillet Call Of Duty.

– Alt går fint, og så kjører de på en granat, sier han, før han tar seg i det:

– Jeg beklager, dette er ikke et passende tema å snakke om nå.

Paul Smith svarer, mens han gjør seg ferdig:

– Det er helt fint, bare fortsett å snakke til meg.

«Kaiser» er hardt skadet, men han overlever.

6 måneder med krig

De kommer seg til slutt ut av stridsområdet. Og etter en rask sjekk på sykehuset, er Paul Smith hjemme igjen. Han tar et bilde av seg selv idet han kommer inn døra.

Paul Smith, 8. november 2022. Kuttet i hodet fikk han da bilen kjørte på minen. Foto: Paul Smith

I sosiale medier kaller han seg «Nucking_Futs_Yuri» – om du bytter om på N-en og F-en får du en steike gal Yuri. Instagram og Youtube-profilen hans har fått en stor følgerskare etter at han begynte å dele dramatiske krigsøyeblikk.

Bildet han tar denne novemberdagen, setter han sammen med et annet bilde som han tok i mai og publiserer på Instagram. 6 måneder med krig har forandret ham. Ikke bare fysisk.

Blikket er helt annerledes.

Skjermdump fra Instagram, 25.11.2022 kl. 11.30. Foto: Paul Smith/nucking_futs_yuri / Instagram

Han sier selv han er ok, men han er ikke upåvirket av alt som har skjedd.

Han har akkurat vært farlig nær å bli drept to ganger på et kvarter.

– Jeg har forventet at vi en eller annen gang kom til å treffe en mine. Det er så mange av dem her i landet. Men da det skjedde var det uvirkelig. Det føles ikke som det var meg det skjedde med. Det føles bare rart.

Å se dronevideoen av mineeksplosjonen i sosiale medier, og oppdage at medsoldaten var i live da de forlot ham, var også vanskelig.

– Idet det gikk opp for oss at han var i live og at vi hadde forlatt ham, ble jeg dårlig.

Han ble funnet død et par dager senere.

– Klar for å kjempe

Smith har ikke vært tilbake i kamp siden de kjørte på minen, men han er ikke ferdig med å krige.

– Jeg har sendt melding til sjefen og sagt at jeg er fysisk og psykisk ok. Hvis de får tak i en ny Humvee til meg, så er jeg mer enn klar for å dra ut og kjempe.

– Hvor lenge kommer du til å være i Ukraina?

– Til det er slutt.