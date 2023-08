– Opp med hendene! Legg dere ned på bakken!

Fem russiske soldater kommer dem i møte. Dmytro og faren har akkurat kommet seg innenfor porten til huset sitt da det gjaller skudd over hodene deres.

De blir kroppsvisitert og fratatt skoene. Har de noen tatoveringer som viser at de støtter Ukraina?

Så får de trukket noe ned over hodet. Det blir mørkt og de transporters bort.

BORTFØRT: Russiske soldater tok Dmytro og faren til fange hjemme i hagen deres. Foto: kari skeie / nrk

Det er 2. mars 2022. Seks dager tidligere sendte Russlans president Vladimir Putin soldatene sine inn i Ukraina.

Fullskalainvasjonen var i gang. Russerne skulle ta Kyiv på tre dager. På veien måtte soldatene gjennom forsteder som Butsja og Irpin. Og Dymer.

Men mens mange har hørt om Butsja og Irpin, er Dymer ukjent for de fleste. Også i Ukraina.

Russiske soldater kontrollerte byen i fem uker.

I løpet av denne tida ble et ukjent antall innbyggere her tatt til fange.

FANGET: Dmytro Khyliuk jobbet som journalist, men ble bortført da russiske soldater inntok landsbyen hans. Foto: kari skeie / nrk

De fleste ble sluppet fri, men 44 menn har fortsatt ikke kommet hjem.

Én av dem er Dmytro Khyliuk.

En lapp med livstegn

Halyna og Vasyl Khyliuk sitter i sofaen i stua. Det er stille og tomt i huset. Hver dag håper ekteparet i slutten 70-åra på et mirakel.

– Vi levde et normalt liv. Han tok ansvar for alt her hjemme. Å være uten han er som å være uten armer og bein, sier Vasyl om sønnen.

– Uten han kan vi ikke engang lese en smarttelefon. Vi venter på han, savner han og håper han kommer tilbake snart.

Dmytro Khyliuk (48) bodde sammen med foreldrene sine i en landsby like utenfor Dymer. Han jobbet som journalist i et nyhetsbyrå i Kyiv.

Hver dag satte han seg på motorsykkelen og kjørte de 46 kilometerne inn til hovedstaden.

Det tok tid før foreldrene fikk vite hva som hadde skjedd med sønnen.

I slutten av april tok ukrainske myndigheter kontakt og fortalte at Dmytro satt fengslet i Russland.

I august i fjor fikk de et brev. Inn i lå en lapp fra sønnen:

«Kjære mamma og pappa. Jeg lever og er frisk. Fra Dmytro»

LIVSTEGN: Lappen er det eneste livstegnet fra sønnen Dmytro. Foto: kari skeie / nrk

Lappen var datert 14. april 2022.

Hvorfor tok det nesten fire måneder før den kom fram? Foreldrene har ikke svaret.

Dette er det eneste livstegnet de har fått. Siden da har det vært stille.

Holdt fanget i fabrikk

Russiske soldater samla mange av fangene fra Dymer i et fabrikklokale i byen.

Her havnet også Dmytro og Vasyl.

Det var kaldt og mørkt. Dmytro hadde bare på seg en tynn jakke og gummistøvler, sier faren.

De måtte ligge på gulvet. Hendene bundet sammen.

FABRIKK: Deler av vindusfabrikken i Dymer ble ødelagt da byen ble frigjort. Under okkupasjonen ble flere holdt fanget her. Foto: kari skeie / nrk

Flere av fangene skrev navnet sitt på veggene. Telefonnumre og adresser, slik at familiene deres skulle få vite hva som hadde skjedd med dem.

En dag kom en russisk soldat og leste opp en liste med navn over fanger som skulle løslates. Dmytros navn sto ikke på lista.

«Hvorfor ikke?», spurte faren. «Han slipper ut om noen dager», var svaret han fikk.

Demonstrerer mot egen regjering

Utenfor et av regjeringsbyggene i Kyiv har rundt 100 personer samlet seg. De aller fleste er kvinner. De kommer fra ulike ukrainske byer: Kherson, Kharkiv, Mariupol. Og Dymer.

– Fangene må settes fri, roper de taktfast.

De har laget plakater og T-skjorter med bilder og navn til fedre, sønner, ektemenn, som i dag er fengslet i Russland.

DEMONSTRERER: Pårørende av savna og fengsla sivile demonstrerer i Kyiv. De vil at ukrainske myndigheter skal gjøre mer. Foto: Kari skeie / nrk

Demonstrantene vil at ukrainske myndigheter skal gjøre mer for å få sivile fanger løslatt fra russiske fengsler.

De mener at soldater som blir tatt til fange og sitter fengslet i Russland, får mer hjelp og støtte enn deres kjære som er sivile fanger.

Mens Russland og Ukraina har utvekslet krigsfanger flere ganger, blir de sivile fangene sittende uten at noe nevneverdig skjer, mener demonstrantene.

SAVNET: Olga Manukhina har ikke fått livstegn verken fra sønnen eller ektemannen. Foto: kari skeie / nrk

Én av dem som har møtt opp er Olga Manukhina.

Hun har på seg en T-skjorte med bilde av sønnen Danil (21) og ektemannen Ivan (45).

Manukhina forteller at russiske soldater kom hjem til familien og begynte å ransake huset deres. De ble fratatt telefonene. På sønnens mobil skal de ha funnet noe de ikke likte.

Soldatene tok med seg både sønnen og mannen.

Siden har hun ikke sett dem. Nå må hun ta seg de to andre barna alene. En datter på seks og en sønn på 13 år.

Krever egen ordning

Den ukrainske regjeringa oppretta i fjor et eget kontor som jobber spesielt med ukrainske krigsfanger.

Det gjelder fangeutvekslinger, hjelp til pårørende og kontorer rundt om i landet der de kan henvende seg for å få informasjon og hjelp.

– Vi vil at myndighetene skal opprette en ordning som spesielt skal gjøre det mulig å jobbe for å returnere sivile fra fangenskap I Russland, sier Olga Manukhina.

– De har lovet og lovet at det skal komme på plass. Krigsfanger blir returnert. De har en egen ordning for dette, men ikke for sivile.

En nesten umulig jobb

En av dem som har engasjert seg i saken, er politikeren Olha Vasylevska-Smahliuk.

Hun sitter i den ukrainske nasjonalforsamlingen, der hun representere blant annet Dymer-regionen.

Hun sier at ukrainske myndigheter jobber for å få sivile fanger løslatt, men at det i dag er så å si umulig.

PRESS: Politikeren Olha Vasylevska-Smahliuk mener press fra andre land kan være med på å få sivile fanger løslatt fra fengsel i Russland. Foto: kari skeie / nrk

– Det er ingen konvensjoner som har regler for dette. Ifølge internasjonale avtaler skal sivile fanger slippes fri, men det skjer ikke her, sier hun.

I dag er det rundt 24.000 sivile ukrainske fanger i russiske fengsler, ifølge Vasylevska-Smahliuk. Kun 141 skal ha kommet hjem.

Hun tror ikke det er mulig å få alle løslatt før krigen er over.

Det er flere årsaker til at ukrainere holdes fanget, mener hun.

Blant annet kan de brukes som et forhandlingskort i saker der Russland ønsker å oppnå noe. Et eksempel kan være saker der russerne vil ha utlevert ukrainske kollaboratører.

I tillegg er dette også med på å skremme ukrainere som lever i russiskokkuperte områder fra å drive motstandsarbeid, mener hun.

Ber hver dag

Hjemme i hagen i Dymer prøver foreldrene til Dmytro Khyliukå få dagene til å gå.

Bringebærene er modne. Agurkene trenger stell. Samtidig er hver dag en kamp, sier mamma Halyna.

SORG: Halyna Khyliuk sier hver dag er fylt med sorg, men at de ikke kan miste håpet. Foto: kari skeie / nrk

– Jeg ber hver eneste dag. Når folk spør meg hvordan jeg har det, gråter jeg.

Hver uke får de besøk fra Natalia Boguta. Hun var kollega til Dmytro og har fått på plass en støttegruppe.

De har også engasjert en egen advokat, som jobber med saken.

STØTTEGRUPPE: Natalia Boguta leder støttegruppa til Dmytro. Hver uke besøker hun foreldrene og forteller hva de jobber med. Foto: kari skeie / ntb

I juli var pappa Vasyl i Brussel og snakket om sønnen i Europaparliamentet.

Målet er at politikere og diplomater skal engasjere seg i saken og legge press på Russland.

SAVN: Vasyl Khyliuk plukker bringebær i hagen, men ingenting er som før. Foto: kari skeie / nrk

Men tiden går. Det er snart 16 måneder siden datoen på lappen fra sønnen.

Det siste og eneste livstegnet foreldrene har fått fra Dmytro.

– Vi må klare å vente på han. Vi må bare ikke dø før han kommer hjem.