Her kan du bli nektet adgang hvis du ikke smiler

Mandag. Det regner og det er generelt kjipt å traske til jobb. Da gjelder det å smøre på seg sitt mest troverdige smil i det man går inn døra for å møte kollegene.

I Kina har nå kunstig intelligens tatt over jobben med å sikre at de ansatte er entusiastiske nok når de skal booke et møterom eller slippe inn på jobb.

Et kamera utstyrt med «smilegjenkjenning» kan brukes for å åpne låste dører.

Smil som nøkkel

Et datterselskap av kameraprodusenten Canon har utviklet løsningen.

Selskapet sier ansiktsgjenkjenning som adgangskontroll har blitt aktualisert etter koronapandemien, i tillegg til temperaturmåling for å avdekke om folk har feber.

– Canon har alltid hatt fokus på godt humør og god helse. Vi håper at et smil vil få folk til å slappe av og være sunne slik at man skaper en mer behagelig arbeidsatmosfære og forbedrer effektiviteten, skrev Canon i Kina under lanseringen.

SMIL TIL SKRIVEREN: Teknologien kan også brukes for å få tilgang til å skrive ut dokumenter. Foto: FOTO: CANON INNOVATION TECHNOLOGY (BEIJING)

Selskapet har selv tatt i bruk teknologien i sine lokaler i Beijing og markedsfører teknologien overfor andre asiatiske markeder.

Overvåket alt

Teknologien er omtalt i en artikkel i Nikkei Asia. Avisen skriver om hvordan kinesiske arbeidsgivere kontrollerer sine ansatte ned på detaljnivå.

– De ansatte blir ikke erstattet av algoritmer og kunstig intelligens. I stedet forsterkes ledelsen av disse teknologiene, sier foreleser i digital økonomi Nick Srnicek ved King's college i London.

It-ingeniøren Andy Wang forteller om hvordan hans jobb i et spillselskap i Shanghai gikk ut på å overvåke kollegene.

Alt som foregikk på skjermen til de ansatte ble tatt opp. Dersom man leste stillingsannonser eller kikket på videoer på nett, kunne dette bli kategorisert som «mistenkelig aktivitet».

Hver uke ble det utarbeidet effektivitetsrapporter for hver enkelt ansatt med utgangspunkt i hva de hadde gjort på datamaskinen.

– Sjefene undersøkte rapportene jevnlig og de kunne føre til at ansatte ikke fikk lønnsforhøyelse eller ga grunnlag for å gi folk sparken, sier Wang.

Fersket i å surfe på toalettet

Sangfor Technologies er Kinas ledende leverandør av nettbasert overvåking.

De tilbyr tjenester som gjør at arbeidsgivere kan kontrollere telefonene til de ansatte når de er logget på firmaets trådløse nett. Uten samtykke fra de ansatte, kan ledelsen se hvilke nettsider de besøker og stenge tilgangen til apper som de mener hindrer effektiviteten.

Andre selskaper begrenser hvor de ansatte kan bevege seg i arbeidstiden. Så nøyaktig, at en ansatt ved et selskap i Shanxi fikk en reprimande for å ha sittet på toalettet i 10 minutter og surfet på nettet.

Om Canons smilekontroll, skriver en bruker på det sosiale nettstedet Weibo.

– Nå vil altså selskapene ikke bare ha styring over tiden vår, men også følelsene våre.

Overfor Nikkei Asia forklarer Canon at målet med teknologien er å skape god stemning:

– Som oftest er folk for sjenert til å smile. Men så snart de blir vant til smil på kontoret, vil de beholde smilene og skape en positiv og livlig atmosfære, sier en talsperson for selskapet.

Sosial kreditt

Smilegjenkjenning og sporing er bare ett av mange tilskudd til det sosiale kontrollregimet mange kineserne lever under.

De siste årene har Kina innført et rangeringssystem for innbyggerne hvor innbyggerne opptjener sosial kreditt som kan gi fordeler eller straffereaksjoner. Alt avhengig av hvordan man oppfører seg.

SE VIDEO: Slik fungerer Kinas sosiale poengsystem.

Å gå på rødt lys eller å røyke på toget gir for eksempel minuspoeng, og kan i verste fall føre til at du nektes å fly, ta opp lån eller bo på hoteller.

Overvåkingskameraer, manuell kontroll og elektroniske spor er med på å fange opp og vurdere innbyggernes sosiale kreditt.