– Det er en veldig lovende metode. Hunder er veldig gode til å lukte, sier Anna Hielm-Bjørkman til nyhetsbyrået AP.

Hun er professor i veterinærstudier ved universitetet i Helsinki.

I alt fire hunder av ulike raser ble onsdag satt i arbeid på flyplassen i Finlands hovedstad. Prøveperioden er på fire måneder.

Målet er å finne ut om hundene kan erstatte dagens koronatester med vattpinner i nese og hals.

SIDEROM: Prøvene fra passasjerene blir tatt med i et annet rom der hundene Miina og Kössi får undersøke dem. Foto: Antti Aimo-Koivisto / AP

Billigere

Den alternative koronatesten er ventet å være langt billigere enn tradisjonell massetesting. Forsøket betales av finske myndigheter. Prislappen er på over tre millioner kroner.

Hvis forsøket er vellykka, kan metoden også tas i bruk andre steder. Det kan være på sykehus, havner, sykehjem, idretts- og kulturarrangementer, mener Hielm-Bjørkman.

Koronatiltaket er det første av sitt slag i Europa. I sommer startet De forente arabiske emirater et liknende forsøk på flyplassen i Dubai.

Tidligere studier har vist at hundene har klart å lukte seg fram til hvilke urinprøver som kommer fra pasienter med påvist covid-19.

– Forskninga har overgått våre forventninger, uttalte forsker Anne Hielm-Bjørkman til YLE.

– Hundene har tidligere identifisert kreft og andre sykdommer, men vi ble overraska over hvor mye lettere det har vært for hundene å oppdage korona.

TRENT: Hunden E.T. er trent opp til å oppdage koronaviruset på mennesker. Her står han klar til dyst sammen med hundetrener Anette Kare på Helsinki flyplass. Foto: ANTTI AIMO-KOIVISTO / AFP

Ti sekunder

Foreløpig er det frivillig å bli testet av koronahundene.

Kommuneoverlegen i Ullensaker, Einar Kristian Borud, har ansvaret for smittevernet på Norges hovedflyplass på Gardermoen. Han synes forsøket med koronahunder er interessant. Foto: Erlend Aas / NTB

Hundene har ikke direkte kontakt med passasjerene. Isteden blir passasjerene bedt om å tørke av en del av huden sin med et papir.

Prøva blir deretter lagt i et glass og gitt til hunden, som venter i et annet rom.



Det tar hunden kun ti sekunder å lukte på virusprøva. Deretter gir hunden et tegn ved å skrape med labben, legge seg ned, bjeffe eller liknende.

Dersom hunden mener at personen er smittet med koronaviruset, blir passasjeren bedt om å ta en vanlig koronatest. Det er for å se om hunden hadde rett eller ikke.

Kan være aktuelt for Norge

– Det er et interessant forskningsprosjekt. Det skal bli spennende å se hvilke resultater man får, skriver kommuneoverlege i Ullensaker Einar Kristian Borud i en epost til NRK.

Ifølge Borud kan det være «interessant å vurdere» som tiltak også på Norges hovedflyplass Oslo Lufthavn, dersom metoden fungerer.

– Imidlertid er det sannsynligvis kostbart og tidkrevende å trene slike hunder, så man slipper nok ikke unna vanlige testmetoder. Det kan jo tenkes at det kan være et godt supplement.