Her hører barna i Tyskland pappa i Ukraina lese eventyr

– Da det gikk mot vinter spurte bisonen de andre dyrene hvor de fant mat, leser pappaen til Marta og Misha.

Lillesøster hviler hodet sitt på magen til storebror mens de hører på. Pappa er neste 2000 kilometer unna, men stemmen hans er hos dem. De to barna har flyktet fra krigen i hjemlandet og bor i tyske Langenfeldt, nord for Köln.

Pappa bor i Butsja i Ukraina.

Begynte å gråte

Siden krigen startet for ett år siden har flere millioner ukrainere flyktet fra landet. Rundt 90 prosent av dem er kvinner og barn, ifølge anslag fra FN.

– Da vi fikk bøkene, begynt jeg å gråte, forteller Rita Bilean.

Hun er moren til 4 år gamle Marta og Misha på 11.

– Ingen ord kan beskrive hvordan det er å høre bøkene lest av en som står deg så nær, fortsetter hun.

Den lille familien forlot Ukraina i mars og har bodd i Tyskland i nesten ett år nå. Fortellingen om en bisonen som vil gå i hi sammen med en bjørn bringer pappa tilbake i barnas liv, om ikke annet så for en liten stund.

Storebror og lillesøster hører pappa lese.

«Hvordan kan vi gi dem glede?»

– Vi spurte oss «hvordan kan vi gi dem litt glede? Og hjelpe dem med å holde kontakten med hjemlandet?» Fortellinger er den beste måten, sier Andrij Shmyhelskyj til NRK.

Han er grunnleggeren av Better Time Stories. Et non-profit-firma som lager bøkene. Navnet spiller på bedtime stories, god natt-eventyr, som vi kaller det.

Shmyhelskyj laget en App. Det hadde han begynt på allerede før krigen. For etter flere år i utlandet, blant annet seks år i Norge, var ideen født. Han ønsket at datteren skulle kunne ukrainsk og kjenne stemmene til bestemor og bestefar i Ukraina.

Så kom krigen og arbeidet med appen tok fart.

Via den kan pappa, eller en annen nær venn eller slektning, lese inn en fortelling. Lydfilen blir sendt tilbake til den unge flyktningen. Sammen med en fargerik bok er det fint å høre på en kjent stemme.

Historiene er beregnet på barn i alderen tre til sju år.

Andrij Shmyhelskyj sier også mødre har fortalt at de liker å høre når fedrene leser for barna. Foto: Reuters

Lærer også et nytt språk

Men bøkene gjør mer enn å trøste en liten som lengter hjem. For Andrij Shmyhelskyj er bosatt i Amsterdam nå og vet at det kan være krevende for en liten tass å lære seg et helt nytt språk i et ukjent land.

Så bøkene er skrevet på to språk. Og sammen med lydfilen fra Ukraina kommer også et opptak der boken er lest inn på tysk eller nederlandsk. Dermed kan ukrainske barn som er bosatt i Tyskland, Østerrike, Belgia eller Nederland lære språket i det landet de har havnet i.

Bare i Tyskland er det registrert 1 million ukrainske flyktninger, og en tredel av dem er barn.

– Det gir en god følelse å sitte sammen med barna og høre stemmen til mannen min. Da føles det som vi er sammen alle sammen, sier Rita.