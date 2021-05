Her gir Biden «full gass» i ny elbil

– Framtida i bilindustrien er elektrisk. Det er ingen veg tilbake, seier Joe Biden.

Tysdag denne veka prøvekøyrde presidenten Ford sin nye elektriske pickup. På ein testbane i delstaten Michigan testar han kreftene til nyheita.

– Denne doningen er rask, seier Biden i det han svingar opp føre journalistane på staden.

Presidenten seier han gjerne hadde kjøpt bilen.

Joe Biden bak rattet på nye Ford F-150 Lightning. Foto: Leah Millis / Reuters

Satsar på straum

Joe Biden vil hevde seg i kampen om elbilmarknaden, og satsar stort på amerikanskproduserte bilar.

– Resten av verda bevegar seg raskt. Dei er føre, og ventar ikkje på USA, seier Biden frå talarstolen i Ford-fabrikken.

Biden har løyvd 174 milliardar dollar, rundt 1444 milliardar kroner, til utviklinga av amerikanske elbilar.

Målet er å møte klimakrisa, og samtidig sysselsette amerikanarar.

– Viss vi jobbar for å redde planeten, kan vi skape millionar av godt betalte jobbar, betydeleg økonomisk vekst og moglegheita til å heve levestandarden for menneske verda rundt, seier Biden.

Biden besøkte elbilfabrikken til Ford i Dearborn i Michigan natt til onsdag denne veka. No vil han vinne kampen om den globale marknaden for elektriske køyretøy. Foto: Leah Millis / Reuters Foto: Leah Millis / Reuters

Republikanarar kritisk

Biden er spesielt bekymra for Kina, som er verdsleiande i produksjonen av elbilar.

Han vil òg reversere tidlegare president Donald Trump sine lettar innan CO₂-utsleppskrav, som Biden kallar kortsiktig.

Ikkje alle er like begeistra for fokuset presidenten har på elbilar. Biden møter motstand frå ei rekke republikanarar i Kongressen, ifølgje The Guardian.

Dei planlegg i desse dagar å legge fram eit alternativ til presidenten sin enorme satsing på infrastruktur.

President Biden undersøker den nye elektriske bilen til Ford. Han vil at fleire amerikanarar skal køyre på straum. Foto: Leah Millis / Reuters Foto: Leah Millis / Reuters

Amerikansk ikon

Biden sat tysdag bak rattet på ein variant av USA sin mest populære bil, Ford F-150. I 2020 selde selskapet 787.422 bilar av denne modellen, og det sjølv om pandemien bremsa marknaden.

Bilen er også blant dei mest selde i verda.

Ford lanserte elektriske F-150 Lightning onsdag. Nyvinninga skal ifølge selskapet ha ei rekkevidde på rundt 480 kilometer, og skal gå frå null til 100 kilometer i timen på under 5 sekundar.

Under prøvekøyringa hevda presidenten at han køyrde i 130 kilometer i timen. Han håpar denne bilen vil gjere amerikanarar meir opne for å køyre på straum.

Ford lanserte nye F-150 Lightning onsdag denne veka.

Spøkte om Israel

Frå førarsetet fekk presidenten ein rekke spørsmål frå journalistane. Eit av dei gjaldt den pågåande konflikten mellom Israel og Palestina.

– Herr president, kan eg stille eit raskt spørsmål om Israel før du køyrer bort?

– Nei, det kan du ikkje. Ikkje med mindre du kjem føre bilen medan eg gassar på. Eg berre ertar, svarer Biden.