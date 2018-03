Her går det nesten galt

Snøen har fortsatt å lave ned i New England-regionen på nordøstkysten av USA de siste par dagene. Den andre snøstormen på en uke har ført til stengte skoler, og mange hundre har mistet strømmen.

Ikke stille etter stormen

Det har fortsatt å snø kraftig etter stormen som rammet området fra New York til Maine i går. Det har kommet rundt 30 centimeter snø og kombinert med kraftig vind, har det ført til problemer for mange. Det er ventet inntil 60 cm tung, våt snø flere steder og brøytemannskapene jobber på spreng med å få snøen bort fra veiene. Området er dermed rammet av to snøstormer på bare en uke. De som kan vente mest snø er de som bor i delstatene New Jersey, New York, Connecticut og Massaschusetts, ifølge meteorologene.

Massaschusetts er hardt rammet av uværet. Foto: Steven Senne / AP

Innstilte fly

Flere titalls flyavganger er innstilt på de tre flyplassene som betjener New York torsdag morgen, lokal tid, etter at omtrent halvparten av alle flygningene ble innstilt i går. 2100 avganger er til nå forsinket og 2700 avganger kansellert, de fleste av dem nordøst i USA. Også Amtrak har innstilt mange tog mellom Boston og New York som følge av uværet

Times Square i New York dekket av tung, våt snø onsdag. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Unntakstilstand i to delstater

I går beordet guvernør Dannel Malloy i Connecticut mange offentlig ansatte til å reise hjem fra jobb tidlig på grunn av de ventede problemene og i New Jersey og Pennsylvania er det nå erklært unntakstilstand. Det betyr at de lokale myndighetene kan få hjelp fra myndighetene i Washington, hvis det skulle bli behov for det.

Stormen i forrige uke førte til store oversvømmelser i Massaschusetts og minst ni mennesker mistet livet. Rundt 2,4 millioner hjem og virksomheter nordøst i USA mistet da strømmen.