Artillerisoldaten Sergei gnir søvnen ut av andletet. Han får lite kvile for tida. Krigen i Ukraina tek aldri heilt pause.

Vi er i Mykolajiv fylke. Her bemannar Sergei eit Grad-batteri som ligg gøymt i ein skogkant under eit stort kamuflasjenett.

Vinteren er på veg. Når trea har mista lauva sine, er det lite dekning å finne i det flate landskapet som strekker seg 40 kilometer ned mot Kherson by.

Mange spør seg om ukrainarane no vil klare å frigjere byen. Russiske myndigheiter i Kherson har beordra tvungen evakuering av alle sivile.

Sergei er forsiktig optimist.

– Hadde vi hatt sjanse til det, ville vi ha frigjort Kherson i morgon, men det er vanskeleg, seier han.

Sergei teiknar og forklarar korleis Grad-batteriet fungerer. Foto: Oleh Balanab / NRK

Viktig utstyr

Lenger nede i skogkanten kjem ein lastebil slepande på ein M777 haubits. Dette er noko av det donerte utstyret som verkeleg har gjort ein forskjell for ukrainarane.

Trippel-7, som den blir kalla, har lang rekkevidd, slik at ein kan stå på relativt trygg avstand og skyte presist for å øydelegge russisk artilleri.

Vi beveger oss i deira retning, men må stoppe. Ingen kan garantere at åkeren der M777-en står er minefri, så vi ventar på traktorvegen femti meter unna.

Kan avsløre posisjonen

Sjølv om M777 har lang rekkevidd, så er det kort avstand mellom ukrainsk-kontrollerte Mykolajiv og russisk-okkuperte Kherson.

Det ukrainske artilleriet er innanfor rekkevidda til russiske kanoner.

Soldatane fyrer kjapt av tre granatar. Ei ukrainsk drone er i lufta for å justere siktinga mellom kvar salve.

Så må dei pakke saman. Det er alltid fare for at dei no har avslørt posisjonen sin og at russarane kan byrje å skyte tilbake.

Eit lag frå 59. brigade i Mykolajiv avfyrer haubitseren M777 i retning Kherson. Foto: Oleh Balaban / NRK

Sergei fortel at ein aldri heilt kan vite når og om dette skjer.

Av og til høyrer dei ingenting. Av og til rekk dei ikkje å forflytte seg før det byrjar å smelle rundt øyra.

Vi spør kor mange som har falle i den 59. brigade, men får ikkje svar. Det er opplysningar som ukrainarane helst ikkje vil gå ut med.

Suksessoppskrift

Vi set oss i bilen og køyrer ut av området medan det brakar laus i skogkanten.

Der byrjar mange skjulte ukrainske artilleribatteri eit samordna bombardement av russiske stillingar.

NRK fekk sjå eit Grad-batteri ved fronten mot Kherson. Foto: Oleh Balaban / NRK

Dette er også ein del av suksessoppskrifta til dei ukrainske avdelingane:

Dei klarar å samordne artilleri, infanteri, flyvåpen og etterretning slik at dei kjemper som ein moderne og effektiv hær.

Dårleg tid

Vi har så vidt kome inn i Mykolajiv by da alarmen går. To russiske kampdroner slår ned i byen før alt roar seg igjen.

Det hastar for Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj å frigjere Kherson.

Snart kjem vinteren. Med den vil tempoet i krigføringa stoppe opp. Det vil bli umogleg å grave skyttargraver i frosen jord.

NRKs korrespondent i Mykolajiv, Ukraina. Foto: Oleh Balaban / NRK

Russarane er også i eit stort overtal. Sjølv om ukrainske soldatar kjempar smart og er forsiktige, er det krevjande å møte ein så talrik fiende.

Men for kvart skot artillerikanonene i området avfyrer, dess nærare er Sergei og dei andre soldatane draumen om å frigjere Kherson.