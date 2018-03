Her forlater drapsmistenkte Farouk Abdulhak Storbritannia

Martine Vik Magnussen, som var student ved Regents College i London, ble meldt savnet av venninnene da hun ikke kom hjem etter byturen natt til 14. mars 2008.

Hun ble sist sett på nattklubben Maddox ved 03-tiden. Vitner fortalte at hun hadde forlatt utestedet sammen med Farouk Abdulhak. Tidligere i dag offentliggjorde politiet overvåkningsbilder fra nattklubben som viser de to sammen.

To døgn etter at hun ble meldt savnet, søndag 16. mars 2008, fant politiet Magnussen død i kjelleren i den fasjonable bygården i Great Portland Street, hvor Abdulhak disponerte en leilighet.

Milliardærsønnen Farouk Abdulhak har i de ti årene som er gått, vært etterlyst, mistenkt for drapet. Han er politiets eneste mistenkte.

Flyktet til hjemlandet

Innen politiet rakk å etterlyse mannen de mistenkte for drapet, Farouk Abdulhak, rakk han å forlate landet. Han fløy ut av Storbritannia dagen etter at Martine forsvant og flyktet via Egypt til hjemlandet Jemen.

Britisk politi har siktet ham for å ha voldtatt og drept Magnussen og etterlyst ham internasjonalt.

Ti år etter drapet er Abdulhak fortsatt på frifot. Årsaken er at verken Storbritannia eller Norge har en utleveringsavtale med Jemen.

– Et tiår etter er målet vårt fortsatt det samme: Å oppnå rettferdighet for Martine, sa etterforskningsleder Andy Partridge på en pressekonferanse.

Partridge sier at politiet nå frigir etterforskningsvideoene for å holde oppmerksomheten om saken oppe og øke trykket mot Farouk Abdulhak.

Odd Petter Magnussen, far til Martine Vik Magnussen, under minneseremonien på stedet hvor datteren ble drept i 2008. Foto: Ola Mjaaland / NRK

Minneseremoni på åstedet

I forbindelse med tiårsdagen for drapet ble det holdt en minnemarkering utenfor der Martine Vik Magnussen ble funnet drept i London. Til stede var blant annet representanter for britisk politi og Martines far Odd Petter Magnussen.

– Åstedet er et sted jeg unngår så langt jeg kan. Dette er siste gangen jeg er her, sa faren etter minnemarkeringen.

Han mener det er bra at britisk politi fortsatt opprettholder mistanken mot Abdulhak, og at de fortsatt jobber for å få avhørt ham.

– Slik jeg tror livet er for mistenkte nå gjør at jeg tror at alternativet, å melde seg for politiet, snart blir å foretrekke. Medieoppmerksomhet setter nytt press på mistenkte, og denne saken skal ikke renne ut i sanden slik jeg tror mange på den andre siden håper på.