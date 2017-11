Her filmer politiet at flyet krasjlander

Den alvorlige ulykken skjedde søndag morgen og ble fanget opp av patruljebilens frontrutekamera i Clearwater i byen Pinellas County.

Tirsdag har politiet i Pinellas County gått ut med videoen som viser at småflyet – med to personer – flyr like over politibilen, før det krasjlander i et tre ved veien.

På mirakuløst vis kom verken de om bord, eller noen på bakken, til skade i ulykken, opplyser politiet.

Flyet hadde fått motorproblemer i luften over Clearwater og måtte nødlande ved veien – fordi det var mer enn halv kilometer til nærmeste flyplass, melder ABC News.

De levende bildene viser at politiet kommer de involverte til unnsetning sekunder etter at flyet dundret inn i treet.

Småflyet fikk store skader, men både piloten og passasjeren var i stand til å gå bort fra åstedet like etterpå.

Politiet og flyhavarikommisjonen etterforsker ulykken.