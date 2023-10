Kvifor er det konflikt mellom Israel og Palestina?

LANGVARIG KONFLIKT: Rakettar sees over Gaza by, 7. oktober 2023. Konflikten mellom Israel og Palestina har vore langvarig. Foto: SAID KHATIB / AFP

Forholdet mellom Israel og Palestina har i mange år vortne kalla verdas vanskelegaste konflikt. Mot slutten av 1800-talet byrja det jødiske folket å flykte frå forfølging i Europa. Under andre verdskrig vart 6 millionar jødar drepne som følgje av Nazistane si jødeforfølging. Mange flykta til Palestina. Det er eit område det jødiske folket har røter i, men som dei vart fordrive vekk ifrå for to tusen år sidan.

Etter kvart som jødane slo seg ned i Palestina, oppstod det konflikt mellom dei jødiske innvandrarane frå Europa og det arabiske folket som har budd i Palestina gjennom fleire hundreår.

i 1947 foreslo FN å dele Palestina i to statar – ein jødisk, og ein palestinsk. Forslaget gjekk ikkje gjennom, men året etter oppretta jødane likevel sin eigen stat – Israel.

Kvifor har ingen klart å løyse konflikten?

Israel og Palestina har vore gjennom fleire forsøk på fredsforhandlingar, utan at det har ført fram. Mange av nabolanda i Midtausten var ikkje einige i at jødane skulle få delar av Palestina. I 1967 gjekk fleire av landa til krig mot Israel. Israel kom sigrande ut, og tok kontroll over fleire område. 750 000 palestinarar vart drivne på flukt. FN har sidan 1967 kritisert Israel for okkupasjonen av dei palestinske områda.

Kven kontrollerer områda i dag?

I dag er det berre to små landområde igjen av det opphavlege Palestina. Det er Vestbreidda og Gazastripa. Palestinarane styrer områda delvis sjølve, men Israel har streng kontroll på grensene. Derfor er det vanskeleg å leve der. Gaza (som er på storleik med Mjøsa) blir av fleire ekspertar omtalt som eit stort fengsel, fordi Israel og Egypt har streng kontroll.

Kven bur på Gaza?

Dei opphavlege palestinarane som allereie budde på Gaza, saman med hundretusenvis av palestinarar som har flykta på grunn av israelsk okkupasjon. Den væpna islamistgruppa Hamas har hatt kontroll i Gaza sidan 2007. Dei vil at Palestina skal vere sjølvstendig og religiøst styrt.

Israel: Slik ser det beskutte festivalområdet ut Du trenger javascript for å se video.

Kvifor angreip Hamas Israel no?

Laurdag morgon gjekk Hamas til angrep på 27 israelske småbyar og tettstader. Hamas har angripe Israel ved fleire anledningar før, men aldri i så stor skala. Operasjonen skal vere motivert av Israels okkupasjon av Vestbreidda og aksjonen mot al-Aqsa-moskeen tidlegare i år.

Hamas talspersonen sin sa derimot til NRK at angrepets hovudmål er å få bytt til seg palestinske fangar frå israelske fengsel. Derfor har Hamas teke rundt 150 israelarar til gislar.

Angrepa blir kategoriserte som terror, fordi Hamas har drepe sivile med vilje. Både EU og USA kallar Hamas for ein terrororganisasjon. Det gjer ikkje Noreg.

Kven er Hamas?

Hamas står for «Islamsk motstandsrørsle». Det er ein palestinsk, islamistisk og nasjonalistisk militant politisk organisasjon, oppretta i 1987 – som ein reaksjon på israelsk okkupasjon av palestinske område. Israel har gått til krig mot Hamas som svar på terrorhandlingane, men dette er ikkje ein krig mellom Israel og alle palestinarar.

Er det nokon risiko for at konflikten kan eskalere til fleire land?

Situasjonen er framleis veldig spent.

Det er viktig å få fram at det er høgst usikkert kva som kan komme til å skje framover. Dei aller fleste forventar at krigen mellom Hamas og Israel vil avgrense seg til Israel/Palestina-området. Samtidig er det ingen garantiar for det. Det har vore nokon angrep mot Israels grenser i nord frå Hizbollah som opererer i Libanon. Iran har mykje å tape på et direkte angrep på Israel, og har Hizbollah som «ein forlenga arm» i Libanon. Libanon elles og Egypt har ingen interesse i ein krig med Israel, og det har heller ikkje Jordan. Syria er sjølv herja av krig, og er i dag heller ikkje ein trussel mot Israel.

Det er stor støtte til palestinarane sin sak i befolkninga i mange arabiske land, men det er ikkje noko som har blitt reflektert i desse landa sin utanrikspolitikk.

Slik svarer ekspertane om konflikten i Midtausten: Ekspander/minimer faktaboks Oliver Føleide spør:

Er det nokon sjanse for at andre arabiske land utnyttar situasjonen og erklærer krig mot Israel? Kjersti G. Berg, Førsteamanuensis interkulturelle studiar, NLA Høgskulen Bergen, svarer: Hei Oliver,

Situasjonen er veldig spent no, og det er viktig å få fram at det er høgst usikkert kva som kan komme til å skje framover. Vi kan analysere og anta, men kan også komme til å bli

overraska. Dei aller fleste ventar at krigen mellom Hamas og Israel vil avgrense seg til Israel/Palestina. Samtidig er det ingen garantiar for det. Det har vore nokre angrep mot Israel sine grenser i nord frå Hizbollah som opererer i Libanon. Iran har mykje å tape på eit direkte angrep på Israel, og har Hizbollah som «ein forlenga arm» i Libanon. Libanon elles og Egypt har inga interesse i ein krig med Israel, og det har heller ikkje Jordan. Syria er sjølv herja av krig, og er i dag heller ikkje ein trussel mot Israel. Det er stor støtte til palestinarane hos befolkninga i mange arabiske land, men det er ikkje noko som har blitt reflektert i utanrikspolitikken til landa. Det blir hevda at Israel blokkerer all transport til Gaza. Men Gaza grensar jo til Egypt òg. Vil ikkje medisinar og mat kunne bli frakta over den grensa?

Kjersti G. Berg, Førsteamanuensis interkulturelle studiar, NLA Høgskulen Bergen, svarer:

Hei Rolf,

Blokaden er eit samarbeid mellom Israel og Egypt. Israel kontrollerer seks grenseovergangar, og Egypt kontrollerer grenseovergangen Rafah inn mot Egypt. I lange periodar dei siste 16 åra har Egypt halde denne grensa stengd. I går vart det rapportert at Israel bomba denne grenseovergangen to gonger, og videoar viste korleis folk ved grenseovergangen på Gaza si side sprang for å finne tryggleik. Humanitære organisasjonar ber om å få opprette humanitære korridorar. Røde Halvmåne skal ha klart å få inn nokre forsyningar. I går melde ulike nyheitsbyrå at egyptiske humanitære organisasjonar som var på veg mot Rafah vart trua med å bli skotne mot. Situasjonen er veldig uklar, og vi ventar på meir informasjon. Harald Bjerke spør:

I Ukraina blir rakettar som øydelegg bustader og drep sivile omtalt som terrorbombing og krigsbrotsverk gjort av Russland. Det er klart at nedskyting av sivile i Israel er terrorhandlingar. Men kva kallar vi Israels sine (uforholdsmessige) store gjengjeldings-

aksjonar/krig mot Gaza, med massiv bombing, blokade, etc., mot ei sivilbefolkning som ikkje har nokon stad å flykte? Kva seier folkeretten? Kva vil verdssamfunnet tolerere?

Sigrid Redse Johansen, generaladvokat ved Generaladvokatembetet og ekspert på folkerett og krigsbrotsverk svarer:

Krigsbrotsverk er grove brot på krigføringsreglane og reglane som gjeld under

okkupasjon. «Terrorbombing» altså angreip som har som hovudhensikt å spreie terror blant sivilbefolkninga, er krigsbrotsverk. Men det kan også vere eit krigsbrotsverk å setje i verk eit angrep mot eit lovleg mål dersom angrepet må reknast med å forårsake uforholdsmessig stor sivil skade i forhold til den forventa militære fordelen av angrepet. Denne regelen (proporsjonalitetsprinsippet) kan særleg bli sett på spissen ved angrep mot folketette område. Kva verdssamfunnet vil tolerere kan ikkje eg svare på, dessverre.

William spør:

Kven er nybyggjarane som buset seg i områda der Palestinarane (stadig) blir fordrive frå? Er dette typisk tilflyttarar frå andre land?

Kjersti G. Berg, Førsteamanuensis interkulturelle studiar, NLA Høgskulen Bergen svarer:

Hei William,

Takk for spørsmålet! Kva bakgrunn busetjarane har, varierer litt frå busetjing til busetjing. Det er i dag 700,000 israelske busetjarar inne på Vestbreidda og i Aust-Jerusalem. På Vestbreidda er dei i dei såkalla område C, eit område som er under israelsk militær kontroll, og som utgjer 60 prosent av heile Vestbreidda. Dei har eit eige vegnett og infrastruktur, og alle israelske regjeringar har sidan 1967 bygd fleire busetjingar. Nokre geografiske område er oppfatta som meir religiøst viktige enn andre, og i desse områda bur mest «radikalbusetjarane», dei som er motiverte av ideologi og religion. Døme på det er i busetjinga utanfor og inne i den palestinske byen Hebron på Vestbreidda. Eit anna døme er i Aust- Jerusalem, særleg i og rundt Gamlebyen. Geografisk opphav varierer. På den andre sida bur ein del russiske jødar som har innvandra til Israel i busetjingar nær den grøne linja, altså nær Israel. Då kan motivasjonen vere pris, lett tilkomme til israelske byar.

Les fleire spørsmål og svar her: NRK Svarer: Spør oss om konflikten mellom Israel og Hamas