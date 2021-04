Her er plastposer forbudt

– Vi har mange folk som kommer inn til byen og tar med sin egen handlepose, sier Samantha Arrow i det hun tilbyr oss en resirkulert papirpose.

Hun driver forretningen Walnut and Wool i Chestertown, en amerikansk småby med rundt 5000 innbyggere. Her innførte de et forbud mot plastposer allerede i 2012 – og i byen forteller flere vi møter at de enten gjenbruker handlenett eller bærer posene for hånd.

– Jeg har faktisk aldri sett på muligheten for å kjøpe plastposer. Det var aldri noe jeg tenkte på. Jeg har alltid vært mot plast, sier butikkinnehaveren og forklarer at hun er vokst opp i et miljøopptatt hjem der moren alltid brukte handlenett.

– Lenge før det var moderne, ler hun.

Denne båten var på vei ut fra Hudson river utenfor Manhattan denne måneden. USA produserer mer avfall fra plast enn noe annet land i verden. Foto: Veronica Westhrin / NRK

Følger etter andre land

Andre land i verden har kommet mye lenger enn USA i kampen mot plast. En oversikt fra UNEP i 2019 viste at 127 land hadde innført lover om plastposer.

Faktisk er det Afrika som har de strengeste lovene mot bruk av engangsposer.

I Europa har EU kommet med direktiv om plastprodukter som strammer inn reglene kraftig.

Direktivet fører blant annet til at det i Norge fra 3. juli blir forbudt å omsette en rekke engangsprodukter i plast.

Engangsproduktene i plast som blir forbudt er bestikk, tallerkener, sugerør, rørepinner, ballongpinner og bomullspinner. I tillegg kommer take-away matbeholdere og drikkebegre som er laget av isopor.

– Ikke bare et søppelproblem

Det årlige forbruket av plast har nesten doblet seg siden 2000 og det er forventet å øke enda mer i fremtiden, ifølge en rapport fra IEA, det internasjonale energibyrået. USA og andre rike land bruker i dag opptil 20 ganger mer plast per person enn land som India og Indonesia.

USA produserer også mer plastavfall enn noe annet land i verden. Mindre enn 10 prosent av amerikansk plast blir resirkulert.

Demokraten Brooke E. Lierman sitter i den lovgivende forsamlingen i Maryland. Hun har fremmet et forslag om å forby plastposer i hele delstaten.

Hun mener økt plastforbruk ikke bare er et søppelproblem, men også et klimaproblem.

Hvor mye plast bidrar til klimaendringer er uklart. To forskere ved University of California i Santa Barbara kom for to år siden frem til at utslippene i 2015 tilsvarer 1,8 milliarder tonn CO2.

Det utgjør rundt 4,2 prosent av verdens årlige CO2-utslipp på 43,1 milliarder tonn.

Det amerikanske miljødirektoratetet har ifølge Stanford Magazine langt lavere anslag. EPAs anslag er på mellom 100 og 500 millioner tonn CO2 årlig.

Ut fra EPAs tall utgjør plast et sted mellom 0,2 og 1 prosent av verdens totale CO2-utslipp.

– USA burde absolutt ta ledelsen i å løse engangsplastproblemet. Det burde heller blitt gjort på det føderale nivået fordi det ville hatt mye større konsekvenser. Plast kommer fra oljeindustrien. Så hvis vi vil kutte utslippene og redusere klimagassutslippene, må vi kutte plast og engangsplast, sier Lierman.

Demokraten Brooke E. Lierman, som tidligere har jobbet for John Kerry, mener det haster å forby engangsplast. Foto: Veronica Westhrin / NRK

I Maryland har hun også jobbet for mer forskning på hvordan de kan redusere bruken av engangsplast. I fjor forbød delstaten isopor til bruk for takeaway-mat.

Lovforslag i kongressen

Politikeren i Maryland håper USA vil bli verdensledende på klimapolitikk i fremtiden:

– USA kan bli verdensledende i klimapolitikk, og en viktig del av dette er å eliminere vår avhengighet av engangsplast. Hvis vi ikke står opp nå, vil barna og kommende generasjoner betale prisen, sier Lierman.

Hun håper på en ambisiøs klima- og miljøpolitikk fra USA i fremtiden:

– Jeg håper at Biden-administrasjonen vil jobbe for å vedta lovforslaget og starte med å ta viktige og betydningsfulle skritt for å eliminere vår avhengighet av engangsplast, sier hun.

Lovforslaget er fremmet i den amerikanske kongressen av to demokrater med støtte fra 400 ulike miljøorganisasjoner.

Alternativene fører også til utslipp

Åtte amerikanske delstater har allerede forbudt plastposer og mange byer har gjort det samme. Joe Biden uttalte i valgkampen at han stiller seg positiv til å fase ut plastposer i hele USA.

Flere har imidlertid pekt på at alternativene til plastposer, som ofte er papirposer, ikke vil gi noen klimagevinst. Produksjonen av dem kan tvert imot føre til større utslipp. Det samme gjelder handlenettet.

EPA, det amerikanske miljødirektoratet, anbefaler folk å redusere antall poser de bruker og ikke kaste dem etter engangsbruk, i tillegg til å resirkulere. Det forteller mange vi møter i Chestertown at de er flinke til. Butikkinnehaveren vi møter her mener det er viktig å begynne med noe enkelt:

– Det er jo overveldende for mange mennesker, tror jeg. Så det er kanskje best å starte med noe lite, som plastposer: Plukke opp noe og så ta det videre derfra, sier hun.