Her er pandaene Kina har gitt dronning Margrethe

Det har vært en lang forberedelse for å ta imot de to pandaene Mao Sun og Zing Er. Kina har i flere hundre år belønnet land som de har, eller ønsker å ha, et godt forhold til med utlån av pandaer.

Fenomenet kalles pandadiplomati. I praksis er det snakk om en leieavtale som koster Danmark 1 million dollar i året og Danmark skal i første omgang leie pandaene i 15 år.

Pandaene er en statsgave fra Kina som dronning Margrethe og prins Henrik mottok under et statsbesøk i 2014.

De to kassene med pandaene flyttes over til en lastebil for å bli transportert til Københavns Zoo. Foto: MADS CLAUS RASMUSSEN / AFP

500 kilo bambus

Grunnen til at pandaene kom først torsdag er at det har tatt tid å få på plass anlegget i Københavns Zoo der de to skal bo.

Med seg på veien fikk de to krabatene ikke nyte av maten på businessklassen om bord på spesialflighten fra SAS, men de to hadde med seg 500 kilo med bambusskudd som niste.

De ble ikke bedøvet under reisen og de har antakeligvis sovet det meste av turen. De to har sittet i en oppvarmet del av lasterommet og temperaturen har vært på rundt 22 grader hele veien.

SAS har spesialdekorert flyet som fraktet fem år gamle Mao Sun og seks år gamle Zing Er. Flight Radar døpte også om flightnummeret til denne spesielle SAS-flighten til «PANDA2».

Velkomstkomiteen er klar. Landbruksminister Jakob Ellemann-Jensen, den kinesiske ambassadøren til Danmark, H.E. Fr. Deng Ying, styreleder i Zoologisk Have, Jørgen Horwitz og direktør i Zoologisk Have, Jørgen Nielsen er alle på plass. Foto: RITZAU SCANPIX / Reuters

Demonstrasjoner

Etter at de er losset av flyet skal de i karantene for å sjekkes av veterinær etter at de har vært i bur i nesten et døgn. Pandaene ble tatt imot som om de var statsoverhoder.

Både landbruksminister Jacob Ellemann-Jensen, den kinesiske ambassadør til Danmark H.E. Fr. Deng Ying og direktøren av zoologisk have i København Jørgen Nielsen var blant de fremmøtte for å ta imot krabatene.

Utenfor Københavns lufthavn Kastrup var flere demonstranter møtt opp for å uttrykke sin misnøye mot at Danmark får disse to pandaene.