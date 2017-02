Her er løftene Trump ikke etterfølger

Under valgkampen lovte Donald Trump å føre en beinhard utenrikspolitisk linje om han ble valgt. Nå, drøye tre uker inn i hans presidentperiode, kan vi registrere at han har intensjoner om å holde flere av disse valgløftene. Likevel har han moderert seg kraftig på noen punkter.

For selv om presidenten foreløpig har fulgt opp advarslene om at han ville reforhandle NAFTA, skrote TPP, og skjerpe grensekontrollen, har han myknet noe opp på andre områder.

Her er noen av valgløftene som Trump har moderert seg kraftigst på:

MUREN: Få ting vekket Trump-velgere som løfter om å bygge muren mot Mexico. Foto: David Becker / Reuters

Vanlige regler gjelder også for Trump

– Det er ting her som tyder på at virkelighetens verden gjelder også for Trump, sier seniorforsker ved Senter for transatlantiske studier Svein Melby.

Han er klar på at det er altfor tidlig å trekke konklusjoner for hvilken retning Trumps utenrikspolitikk beveger seg i. Likevel mener han det kan se ut som selv Trump nå må forsøke å utøve diplomati.

DIPLOMATI: Svein Melby tror også Trump må forholde seg til normale forhandlingsregler. Foto: IFS

– Det er ikke sikkert det alltid er å konfrontere og gå høyt ut på banen som hjelper. For eksempel oppdaget han nok at det er vanskelig å komme i dialog med Kina uten å akseptere «Ett-Kina».

Likevel er saker som muren mot Mexico fremdeles fullt alvor for Trump, og administrasjonen har ikke sluppet innreiseforbudet, på tross av at en føderal domstol satt ned foten.

Prioriteringer

USA-kommentator og rådgiver i Agenda Thor Steinhovden tror Trump har måtte prioritere prestisjesakene, og at han dermed har pekt ut hvilke saker som ikke er like viktige for kjernestøtten.

– Muren har han jo bygget valgkamp rundt. Han må vise at han er en fyr som gjør det han lover. Det samme gjelder innreise. Det er et konkret løfte han vil vise at han prøver å gjennomføre.

Steinhovden er derimot overrasket over hvor tidlig Trump trakk seg på «Ett-Kina».

– Det virker som han innså hvor store konsekvenser det fikk, og han endret tone enormt kjapt. Likevel spørs det om vi har sett det siste av den forhandlingen, spår Steinhovden.

PRIORITERE: Thor Steinhovden tror Trump må fokusere på sakene som vant han valgkampen for å vise handlekraft. Foto: Pressefoto

Uforutsigbar

Melby trekker frem Trumps løfte om å være uforutsigbar som en årsak til at vi ennå ikke kan se i hvilken retning dette går.

– Han er fremfor alt en president som vil opptre forskjellig i forskjellige enkeltavgjørelser, og han hadde ikke noe strategisk grunnsyn under valgkampen, sier han, og påpeker at Trump er en businessmann.

– I business er uforutsigbarhet en fordel, men gjennomgående er ikke det en god strategi for å fremme et lands interesser over tid.

Steinhovden tror Trump har mer overraskelser på lager, og legger til at kampen mot IS er noe han knapt har begynt.

– Samme uke som innreise ba han om plan for bekjempe IS. Jeg tror det kommer mer på det feltet.