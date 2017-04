Her er forslagene til Trumps Mexico-mur

Anbudsfristen for firmaene som vil bygge grensemuren mot Mexico gikk ut tirsdag.

Myndighetene vil ikke fortelle hvem kandidatene er før kontraktene skal deles ut 1. juni, men flere av dem har selv publisert forslagene sine, melder AP.

Ifølge APs kilder vil mellom fire og ti av dem bli bedt om å lage prototyper på rundt ni meter utenfor San Diego, like ved grensen til Mexico.

Her er noen av forslagene som har kommet inn:

Solcellepaneler

Gleason Partners LLC, som holder til i Las Vegas, vil dekke deler av muren med solcellepaneler. Panelene skal dekke strømbehovet for belysning, sensorer og vaktposter langs muren.

Firmaet mener kostnadene ved å bygge denne varianten kan tjenes inn ved å selge strøm, og foreslår også at man kan selge strøm til Mexico.

– Jeg liker at muren kan betale seg selv, sier deleieren Thomas Gleason.

Gleason Partners har publisert denne skissen av hvordan muren vil se ut fra sørsiden. De hevder solcellepanelene vil kunne generere 2 megawatt i timen. Foto: Gleason Partners via AP / AP

Turistattraksjon

Crisis Resolution Security Services fra Illinois foreslår en 17 meter høy mur som er sju meter tykk på toppen. Dermed kan turister ta turen opp og nyte utsikten.

17 meter er nesten dobbelt så høyt som myndighetene krever, og firmaet mener det vil avskrekke eventuelle klatrevillige. Direktør Michael Hari mener tykkelsen også vil gjøre muren stødigere.

Kunstverk

CCI har også lagt ved eksempler på utsmykning til muren. Foto: AP

Concrete Contractors Interstate fra San Diego foreslår en polert betongmur innsatt med steiner og lokale kunstprodukter som passer til de forskjellige områdene langs den 3218 kilometer lange grensa.

– Muren bør være et kunstverk, sier adm.dir. Russ Baumgartner.

I anbudet heter det at muren skal være «estetisk tiltalende» fra amerikansk side. Baumgartner vil imidlertid dekorere begge sider av muren.

Icon Wall Solution fra Concrete Contractors Interstate vil fylle muren med kunst. Foto: AP

Atomavfall

Clayton Industries fra Pittsburgh foreslår å lagre atomavfall langs muren i 30 meter dype grøfter.

De mener penger som allerede er samlet inn av energidepartementet fra atomsektoren kan hjelpe til med å betale for muren, og legger ved et forslag til et system som skal gjøre om avfallet til energi.

Glatt mur

DarkPulse Technologies fra Arizona satser på å lage en sterk mur.

Ifølge grunnlegger Dennis O'Leary skal man kunne skyte på betongmuren med en stridsvogn uten at den blir skadet.

Han vil også ha sensorer i muren som varsler grensemyndighetene om forsøk på å klatre over eller grave seg under muren, og foreslår å dekke den med et glatt belegg slik at det skal bli umulig å klatre på den.

Muren til DarkPulse skal tåle angrep fra en stridsvogn, mener grunnleggeren. Foto: DarkPulse Technologies Inc via AP / AP

Ingen grense

Den amerikansk-mexicanske organisasjonen Otra Nation har levert et protestforslag som går ut på å opprette en felles nasjon lags grensen, som er åpen for begge lands borgere og styres av både Mexico og USA.

De vil ha et forbud mot oljeboring og gruvedrift, og foreslår å fylle grensen med biblioteker, museer og gallerier. I tillegg ønsker de seg en såkalt hyperloop.

Fikk drapstrusler

Donald Trump lover fortsatt at muren mot Mexico skal bygges. Foto: Yuri Gripas / Reuters

Muren mot Mexico er et av Donald Trumps mest sentrale løfter fra valgkampen. Han har flere ganger gjentatt at muren skal bygges, og at Mexico skal betale for den.

En intern rapport Reuters fikk tak i februar viser at muren vil bli en kombinasjon av mur og gjerder som har en anslått prislapp på 21,6 milliarder dollar, nærmere 190 milliarder kroner. Ifølge rapporten vil den ta tre og et halvt år å ferdigstille.

Ifølge AP er flere av entreprenørene forberedt på trøbbel når byggingen starter.

En av dem skal ha spurt om myndighetene vil komme dem til unnsetning dersom arbeiderne blir angrepet, og en annen skal ha spurt om de ansatte kan bære våpen og hvorvidt de vil bli straffeforfulgt hvis de blir nødt til å drepe noen.

Grensemyndighetene og lokalt politi skal ha gått med på å sette opp en buffersone med piggtrådgjerder rundt byggeområdet.

Michael Evangelista-Ysasaga i entreprenørfirmaet Penna Group i Texas sier han har fått et titalls drapstrusler etter at han meldte sin interesse.