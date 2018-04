Her er Donald Trump – og påskeharen

Sier det var i tråd med reglene at norske soldater drepte IS-krigere

Engasjementsreglene for norske soldater i Irak åpner for at de kan drepe IS-krigere. Det sier sjefen for Telemarkbataljonen etter at det ble kjent at norske soldater skjøt og drepte det som trolig var en selvmordsbomber 21. september i fjor.