Her er det over 100.000 færre turister enn i fjor

Tomme strender, ledige bord og stengte butikker.

Det er ingenting som ligner på høysesong på Kreta.

– Selv om vi er midt i juli og skulle hatt fullt belegg og alt skulle vært åpent, så føles det mer som mai. Det føles som sesongen akkurat har startet, sier Katarina Stamataki, hun driver et familiehotell like utenfor Chania.

Katarina Stamataki har god tid til de få gjestene som har kommet på hotellet hennes. Foto: Kristian Aanensen / NRK

90 prosent nedgang

Her skulle det vært trangt rundt bassenget og kø ved frokostbuffeen. Det er kun noen få danske turister.

– Mamma er litt mer stressa siden hun tar seg av økonomien. Pappa er litt mer avslappa av natur så han tar det roligere, og jeg er nok litt midt imellom, sier hun.

For tallenes tale er klare. De ti første dagene i juli i år så kom det bare 11.000 utenlandske turister til Kreta. I fjor var det 128.000. Det betyr over 90 prosent færre turister.

– Det største problemet er alle de ansatte. De som servere gjennom sommerhalvåret for å spare opp penger til vinteren. Det er et stort sosialt problem som vi må håndtere, sier en bekymret Antonis Kokolodimitrakis, lederen for hotell og restaurantbransjen i Chania.

Hos Eirini Christinaki er det nesten helt folketomt. Foto: Kristian Aanensen / NRK

Får liten støtte

Det var selvfølgelig ingen som så dette komme, heller ikke familien Stamataki. De bestemte seg nemlig for å satse i fjor og bygget på hotellet.

– Det så ut som det skulle bli et godt år for turisme hele året. Vi la planer om å utvide, men nå må vi ta det rolig, sier Katarina, som ser bort på det neste ferdige bygget.

– Det var en stor investering, og det er mange penger som kan være bortkastet.

Men Katarina og familien er heldige. De har avtale med nordiske turoperatører, det har ikke alle.

– Vi har bare 20 prosent av en vanlig juli, sier Eirini Christinaki, hun driver også et hotell sammen med familien litt lenger utenfor Chania, men de er helt avhengig av at gjesten enten kommer tilbake eller finner det selv. De har ingen faste avtaler etter at Thomas Cook gikk konkurs i fjor.

Da verden stoppet opp ga den greske regjeringen 6 milliarder euro i krisepakke. Noen av tiltakene var øremerket den viktige turistnæringen, men det har vært langt fra nok.

– Vi har ikke fått så mye hjelp til nå. Litt reduksjon i momsen, og lavere leie av stranden, men det hjelper egentlig ikke, sier Christinaki.

Nå har Hellas åpnet opp for blant annet dansker, briter og nordmenn. Til neste uke kan også svensker og amerikanere ta turen. Så de håper fortsatt at sesongen nesten kan reddes, selv om de også er bekymret.

– Det er umulig at vi ikke får noen koronasmitte her på Kreta. Jeg tror vi kan slå fast at det kommer til å komme smitte, men alt handler om hvordan vi behandler dem, sier Stamataki.

Sånn kan det se i ut i den gamle havna i Chania. Foto: Halvard Alvik / NTB scanpix

Hellas har i likhet med andre land sett en smitteøkning etter at de åpnet opp.

Denne uken ble 100 turister stoppet på grensen med korona, og i nord har de stengt grensen til Serbia. De har også varslet at de kan innføre strengere smittervernskrav hvis antallet registrerte smittede øker.

Men for dem som jobber i turistbransjen er rådet klart.

– Kreta lever av turistene, så mange her er påvirket. Ikke bare de som jobber i hotellnæringen, men hele øya, sier Stamataki.