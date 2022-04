Her er det fyrste biletet av «Moskva» i flammar

Biletet som no spreier seg på sosiale medium viser røyk frå skipet «Moskva».

Biletet skal vera tatt 15. april, altså dagen etter skipet skal ha blitt treft og same dag som russiske styresmakter stadfesta at skipet hadde sokke.

NRK har samanlikna biletet med tidlegare bilete av skipet. Biletet av «Moskva» i svart røyk har fleire identitetsmarkørar som stemmer overeins med tidlegare bilete av det russiske flaggskipet.

Bilete av det sokne skipet Moskva viser at skipet har fleire identitetsmarkørar som stemmer med tidlegare bilete av Moskva. Foto: Skjermdump

Twitterkontoen OSINTtechnical, som deler etterretningsinformasjon, er av dei som deler biletet.

– Truleg «Moskva» 15. april, skriv dei.

Einaste i Svartehavet

«Moskva» er det einaste skipet av denne typen som for tida har opphalde seg i Svartehavet.

Skipet har to søsterskip som begge skal likna på det avbilda skipet som står i brann, men ingen av desse er for tida stasjonerte i Svartehavet. Dei skal begge vera i Middelhavet.

Russland avviste først dei ukrainske påstandane om at skipet hadde sokke, men stadfesta altså dette 15. april.

Eit satellittbilete av skipet før det sokk. Foto: MAXAR TECHNOLOGIES / Reuters

Ukrainske styresmakter sa at skipet blei treft av to ukrainske missil. Russland hevdar på si side at skipet sokk som følgje av ein eksplosjon om bord.

Ifølgje det amerikanske forsvarsdepartementet var skipet mellom 60 og 65 nautiske mil sør for den ukrainske hamnebyen Odesa då det blei treft.

Ringde og gret

Søndag kveld kom det som truleg er dei første historiene frå mannskapet om bord.

Mora til ein av dei vernepliktige marinesoldatane på skipet fortel til den russiske uavhengig avisa Novaya Gazeta Europe at sonen ringde henne og gret.

Den russiske marinegasten skal ha fortalt at krigsskipet blei treft frå land og at dei forsøkte å sløkkja brannen om bord skal sonen ha fortalt ifølgje mora.

Mora fortel til avisa at sonen ikkje ville fortelja i detalj det skrekkelege han hadde opplevd, men at han fortalde at fleire personar er sakna og at mange er såra

– Mange av dei har avkutta lemmer, hevdar mora vidare og fortel at sonen skal ha sagt at rundt 40 menneske skal vera døde.

Russlands flaggskip

Skipet «Moskva» blir beskrive som flaggskipet i den russiske Svartehavsflåten. «Moskva» hadde til dømes ei sentral rolle under den russiske krigføringa i Syria i 2015.

Det er det andre større krigsskipet som ukrainske styrkar har øydelagt.

Laurdag la det russiske forsvarsdepartementet ut ein video som skal visa besetninga om bord på Moskva. Dei hevdar at besetninga blei redda då skipet sokk.

I videoen, som varer knapt eit halvt minutt, kan ein sjå titals sjøfolk i russiske marineuniformer, men klippinga gjer det vanskeleg å fastslå kor mange dei er.

Enkelte Twitter-brukarar har uttrykt skepsis til at det er så mange som dei rundt 500 ein går ut frå var om bord «Moskva» då skipet byrja å brenna.