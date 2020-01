Her er det du trenger å vite dersom du skal besøke Storbritannia etter brexit

Storbritannia og EU har forhandlet frem en avtale som skal regulere utmeldingen.

Det betyr i praksis at Storbritannia behandles som et EU-medlem i en overgangsperiode som er ment å vare fra landet forlater EU i dag og frem til 31. desember 2020.

Her er likevel litt informasjon om hva du kan forvente dersom du besøker landet.

Innreise

Nordmenn kan fortsette å reise inn til Storbritannia med gyldig pass uten behov for visum. Illustrasjon: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Dersom du er borger av EU, EØS eller Sveits vil det du trenger for å komme inn i Storbritannia ikke endre seg før i 2021 i alle fall. Det betyr at nordmenn kan fortsette å reise inn til Storbritannia med gyldig pass uten behov for visum.

Hvordan reglene blir etter 2021 er avhengig av forhandlingene mellom EU og Storbritannia. Den britiske regjeringen opplyser på sine nettsider at det er mulig de slutter å akseptere nasjonale ID-kort etter 31. 2020.

Mobiltelefon/Roaming

Innen EU og EØS kan du bruke mobilabonnementet ditt til samme pris som ved bruk innenlands i Norge.

Ut 2020 kan du ringe og surfe på mobilen i Storbritannia til akkurat samme pris som i Norge. Hvordan prisene blir etter dette året er uvisst enda. Foto: PAUL HACKETT / Reuters

Når Storbritannia går ut av EU, vil det være en overgangsperiode ut 2020 der nesten alle EU-regler vil gjelde, inkludert på roamingkostnadene. Deretter vil i utgangspunktet mobilleverandører stå fritt til å sette prisene selv.

Prisene vil ikke nødvendigvis øke, dette vil avhenge av hvilke avtaler leverandørene inngår seg imellom. Du bør derfor før du reiser sjekke med din mobiltilbyder hva du må betale for å bruke mobiltelefonen på reise i Storbritannia.

Sykdom

Regjeringen anbefaler at nordmenn har en privat reiseforsikring med tilstrekkelig helsedekning ved reise til Storbritannia i tidsrommet rundt brexit. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Europeisk helsetrygdkort kan benyttes for helsehjelp mottatt i Storbritannia til og med Storbritannias siste dag som EU-medlem og ut overgangsperioden. Hva som skjer i 2021 er uvisst og avhengig av hvilken avtale britene klarer å få til i forhandlingene med EU.

Regjeringen anbefaler uansett at nordmenn har en privat reiseforsikring med tilstrekkelig helsedekning ved reise til Storbritannia i tidsrommet rundt brexit.

Shopping

Avhengig av hvilke avtaler partene kommer frem til, kan det blir dyrere å ta med varer ut av Storbritannia etter shopping. Foto: NEIL HALL / Reuters

I overgangsperioden gjelder samme regler for toll og moms. Avhengig av hvilke avtaler partene kommer frem til, kan det bli dyrere å handle på nett fra Storbritannia og ta med varer ut av landet.

Student

Dine rettigheter til å studere og bo i Storbritannia vil ikke endres før 31. desember 2020.

Norske studenter som flytter til Storbritannia innen 31. desember 2020 vil kunne søke opphold under EU Settlement Scheme med frist 30. juni 2021.

Så lenge Storbritannia er medlem av EU, vil studenter fortsatt kunne få lån til å dekke skolepenger til et nettstudium i Storbritannia. Denne retten faller i utgangspunktet bort på det tidspunktet Storbritannia forlater EU.

Av hensyn til studentene er det bestemt at det blir gitt slikt lån til skolepenger dersom søkeren er i gang med en gradsutdanning senest i det semesteret Storbritannia trer ut av EU.

Kjøre i Storbritannia

Bortsett fra kjøreretningen trenger du ikke å bekymre deg for endringer dersom du skal på kjøretur i Storbritannia etter brexit. Foto: Alberto Pezzali / AP

Britiske myndigheter opplyser at de ikke vil kreve internasjonalt førerkort i tillegg til nasjonalt utstedt førerkort for bilførere som besøker Storbritannia i tilfelle det ikke blir noen avtale. Et ordinært norsk førerkort vil derfor være tilstrekkelig.

(Kilder: Regjeringen, BBC, Storbritannias regjering)