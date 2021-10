Her er den russiske skuespilleren trygt tilbake fra verdensrommet

Peresild gikk inn i filmhistorien 5. oktober da hun og Sjipenko dro til verdensrommet fra romfartssenteret Baikonur for å spille inn deler av filmen «Utfordringen».

Tolv dager senere landet hun, Sjipenko og den erfarne kosmonauten Oleg Novitskij trygt på steppene i Kasakhstan.Det hele ble høytidelig markert med stort presseoppbud og mange mennesker til stede.

Peresild og Sjipenko smilte og vinket til de fremmøtte, og virket å være i god form etter den anstrengende reisen.

Peresild, Novitskij og Sjipenko på steppene i Kasakhstan etter å ha landet. Alt skal stå bra til med de tre. Foto: AP

Første spillefilm i verdensrommet

Filmer har blitt spilt inn i rommet før, men det har vært uten skuespill. Rom-filmer til nå har vært rene dokumentarer som «A Beautiful Planet» og «Hubble». De har basert seg på filmklipp fanget opp av astronauter.

Peresild og Sjipenko spilte inn nok materiale til å fylle 35 til 40 minutter av filmen. Plottet er at en kosmonaut i romstasjonen blir alvorlig syk, men at han ikke er stabil nok til å dra tilbake til jorden for behandling.

Peresild og Sjipenko om bord i Den internasjonale romstasjonen (ISS) med kosmonaut Anton Sjkaplerov til høyre. Foto: AP

Kirurgen Zhenya (Peresild) blir på rekordtid trent til å reise ut i rommet. Der skal hun gjennomføre en komplisert hjerteoperasjon på den syke kosmonauten.

Den rollen spilles av Novitskij, som også returnerte til jorda natt til søndag. I tillegg har sju andre kosmonauter og astronauter, som fortsatt befinner seg om bord i ISS, vært statister under innspillingen av filmen.

Romkapselen med filmcrewet og kosmonaut Novitskij om bord på vei ned mot en trygg landing i Kasakhstan søndag. Foto: AP

Landingen med i filmen

Landingen tilbake på jorden ble også dokumentert av et filmcrew, og det er planene at den også skal være med i selve filmen, ifølge AFP.

Filmingen har skapt debatt i Russland. Den russiske staten bidrar med romfartøy, rakett, logistikk og trening. Dette er ressurser som kunne ha blitt brukt til andre ting i det russiske romfartsprogrammet.

Den russiske romfartsorganisasjonen Roskosmos støtter produksjonen av flere grunner. Ledelsen mener filmen vil motivere unge mennesker til å bli kosmonauter, at romprogrammet vil få mye reklame og at selve gjennomføringen av filmen er en realistisk øvelse i å sende folk ut i rommet raskt.

Hollywood-stjernen Tom Cruise planlegger også å spille inn en film om bord i ISS, i samarbeid med Nasa og Elon Musks SpaceX. Når dette skal skje er foreløpig uvisst.