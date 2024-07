I en havn nord i Colombia ligger en mellomstor seilbåt politiet mener er brukt til å frakte en av de to siktede nordmennene til havnebyen Barranquilla i Colombia.

Og som en del av en rekke operasjoner for å frakte tonnevis av narkotika fra Sør-Amerika til Europa.

I akterenden henger et flagg. Det norske.

Det er i denne byen colombiansk politi pågriper den samme mannen, torsdag 25. juli.

Den andre, kjent som «Professoren», er en mann i 40-årene som ifølge colombianske medier er anklaget for å lede den største narkotikasmuglingsorganisasjonen i verden.

Han pågripes to dager senere på en flyplass i Bogota.

Med denne båten tok den ene narkotikasiktede seg inn til Colombia. Du trenger javascript for å se video. Med denne båten tok den ene narkotikasiktede seg inn til Colombia.

Det er ikke kjent om denne båten også er brukt til å smugle narkotika. Colombiansk politi sier til NRK at de mener den siktede mannen i 50-årene skal ha smuglet kokain fra flere søramerikanske land tidligere. Det har ikke lyktes NRK å få kontakt med mannens forsvarer for kommentar.

En video NRK har fått tilgang til viser de to pågrepne samlet i politiets kontroll i Bogota. Den ene mannen er i 50-årene. Den andre i 40-årene. De er fra Asker og Romerike.

Kripos bidro

Ifølge det nasjonale politiet i Spania er totalt 50 personer pågrepet i den omfattende internasjonale operasjonen.

Den har pågått siden juni 2020 og 11 land har deltatt. Norsk politi nevnes på X som en av bidragsyterne i operasjonen.

Et norsk flagg vaier akterut i båten som har fraktet den ene nordmannen til Colombia. Foto: DJIN BILDER FRA COLOMBIANSK POLITI

I tillegg har blant andre Europol, amerikanske Drug Enforcement Administration (DEA) og britiske National Crime Agency (NCA) bistått.

Ransakinger er gjennomført i totalt åtte land, inkludert Norge.

1500 kilo kokain, åtte båter, 36 kjøretøy og mer enn 85 telefoner er beslaglagt, ifølge det spanske politiet.

NRK har vært i kontakt med colombiansk Interpol, som sier begge nordmennene har status som «pågrepet» etter anmodning fra Interpol. Spansk politi har fem dager på å be om at de to evt. skal utleveres. Det er Spania som leder etterforskningen.

– Svært sårbar

Advokat Abdelilah Saeme representerer «Professoren». Han sier til NRK at hans klient ikke kjenner seg igjen i beskyldningene og hevder han ikke har gjort noe galt.

Ifølge Saeme har hans klient det etter forholdene bra.

Saeme sier også til NRK at «Professoren» ikke kjenner seg igjen i påstanden om at han har ledet et av verdens største narkotikanettverk.

Nils Christian Nordhus forsvarer den andre pågrepne nordmannen. NRK har ikke lyktes å komme i kontakt med advokaten, men til VG uttalte Nordhus dette mandag:

– Han er svært sårbar og i behov av hjelp for å sikre basale rettigheter, som helsehjelp og lokal forsvarerbistand, sier han til avisen.

Han legger til at hans oppgave er å bidra inn mot klientens dialog med norske myndigheter og aktuelle forsvarere i utlandet.