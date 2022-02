Prisutdelingen Razzies kårer det verste den amerikanske filmbransjen hadde å by på i 2021.

Die Hard-stjernen Bruce Willis skaper historie med åtte nominasjoner i en og samme kategori.

Det er ikke ofte man ser en skuespiller i åtte forskjellige filmer i løpet av ett år. I 2021 var Willis å se i filmene American Siege, Apex, Cosmic Sin, Deadlock, Fortress, Midnight in the Switchgrass, Out of Death og Survive the Game.

Flere kjente navn

The Golden Raspberry Awards, oftere kjent som Razzies, er en prisutdeling som parodierer den prestisjetunge Oscar-utdelingen.

Utdelingen av Razzies finner sted kvelden før den store Oscar-utdelingen. Filmprisen ble dannet i 1980.

Flere kjente navn får kjørt seg under årets nominasjoner.

LeBron James er mest kjent for prestasjonene på basketballbanen, men har også prøvd seg som skuespiller. Foto: VALERIE MACON / AFP

Det er tydelig å se at noen mener LeBron James gjør det best på basketballbanen.

Under årets Razzies er han nominert som «verste mannlige skuespiller» for sin opptreden i barnefilmen Space Jam: en ny legende. 37-åringen er også nominert til «verste skuespillerkombo» sammen med hver og en av tegneseriefigurene i filmen.

Filmen til James har muligheten til å stikke av med pris i fire forskjellige kategorier.

Megan Fox er blant de nominerte til verste kvinnelige skuespiller. Foto: ANGELA WEISS / AFP

I likhet med skuespillerkollega Bruce Willis har Megan Fox blitt nominert til prisen for «verste skuespillerinne» for hennes opptreden i filmen Midnight in the Switchgrass.

Under filminnspillingen fant hun lykken med hennes nåværende forlovede Machine Gun Kelly. Filmen ble ikke en like stor suksess som kjærligheten, og har en rangering på 4.4 på filmdatabasen IMDb.

Vunnet både Oscar og Razzies

Mel Gibson har vunnet både Oscar-pris og Razzies-pris. Foto: Powers Imagery / AP

Mel Gibson har tidligere vunnet to Oscar-priser for beste regi og beste film for filmen Braveheart (1995). Under årets Razzies stilles det spørsmål ved hans skuespillerprestasjon i filmen Dangerous. Gibson er nominert til «verste mannlige birolle».

Amy Adams var å se i tre filmer i 2021. To av filmene er nominert til å motta priser under Razzies-utdelingen. Foto: VALERIE MACON / AFP

Komiteen er heller ikke fornøyd med Amy Adams sine skuespillerprestasjoner i 2021, verken som hovedrolle eller birolle.

Hun er nominert til «verste kvinnelige skuespiller» i filmen The Woman in the Window og «verste kvinnelige birolle» i filmen Dear Evan Hansen.

Den førstnevnte filmen med Adams som hovedrolle er nominert i fem kategorier.

Film nominert ni ganger

Hele seks filmer har mottatt tre eller flere nominasjoner for dårligste skuespiller, manus, sang, regissering eller film i 2021.

Netlfix-versjonen av Diana the Musical ligger an til å stikke av med flere av de gjeveste prisene. Filmen er nominert hele ni ganger i åtte ulike kategorier, blant annet «verste bilde», «verste regissør» og «verste skuespiller».

Karen og The Woman in the Window har muligheten til å stikke av med hele fem priser hver. Infinite og The Misfit har tre nominasjoner hver.

Årets utdeling vil foregå 26. mars. I likhet med tidligere år er dette kvelden før Oscar-utdelingen.