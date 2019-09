Her ender migrantenes drøm om USA – rett ved grensa

Det nærmer seg 40 grader ute – og er enda varmere inne. På gulvet ligger stabler med tynne madrasser. Laken er hengt opp fra takene for å skape litt privatliv i det lille steinhuset lokale ildsjeler har gjort om til et slags provisorisk mottak i grensebyen Ciudad Juarez i Mexico. Et av mange som har dukket opp her den siste tiden.

– Jeg har ventet her siden mars. Mitt ønske er at jeg får slippe inn i USA fordi jeg ønsker et bedre liv for meg og mine barn, sier alenemoren Erica Magali som er glad for at hun slipper å bo på gata, og har fått seg et tak over hodet.

Hun forklarer at hun har flyktet fra de kriminelle gjengene som herjer hjemme i Honduras. Nå venter hun på å få asylsøknaden sin behandlet i USA. Mange av de rundt 40 menneskene som er spredt på de fire rommene i huset vi besøker er barnefamlier.

Erica Magali fra Honduras forteller at hun ikke ønsker å være strandet i Mexico og at hun føler seg utrygg. Hun har vært her siden Mars. Foto: Cecilia Kavar / Sveriges Radio

I slutten av januar innførte nemlig Trump-administrasjonen en ny politikk, slik at mange av asylsøkerne blir sendt tilbake til Mexico for å vente på behandling av saken sin.

– Her i Juarez føler jeg meg ikke trygg, fordi det har vært mange problemer. Jeg ønsker ikke å være her, men sånn er det, sier hun.

I fjor var det over 100 drap i måneden i Ciudad Juárez. Og de humanitære behovene her er store og voksende. I huset vi besøker bor folk fra Honduras, El Salvador, Cuba og Guatemala. Denne måneden åpnet også meksikanske myndigheter et offentlig mottak i byen. I et forsøk på å håndtere den pressede situasjonen.

Ciudad Juárez er en av verdens farligste byer. I fjor ble over 100 mennesker drept her i måneden. Foto: Veronica Westhrin / NRK

Den nye immigrasjonspolitikken gjelder dem som har tatt seg gjennom Mexico for å søke asyl i USA. Trump-administrasjonen håper det skal avskrekke migranter for å legge ut på den lange reisen nordover.

Siden januar har over 25.000 mennesker blitt returnert, bekrefter amerikanske myndigheter overfor NRK. De siste oppdaterte tallene vi har fått tilgang til er fra 28. juli og flere melder om at antallet nå stiger raskt.

Advarer mot kidnappinger, voldtekter og overfall

Mange av dem som venter tar seg småjobber og ender i hus som dette, der de bor tett, og betaler en liten sum for å dekke de faste utgiftene. Mat blir ofte gitt ved donasjoner. I dag er det gulrøtter, potet og kylling som står på menyen.

Migrantene som bor her tar seg småjobber for å betale for husleie og mat mens de venter på å få asylsøknaden sin behandlet. Foto: Veronica Westhrin / NRK

Den kontroversielle immigrasjonspolitikken har møtt mye motstand. En av dem som reagerer kraftig på situasjonen er Hope Border Institute i grensebyen El Paso i Texas, USA.

– Problemet er i Juarez, men det er et problem USA har laget ved å la alle disse asylsøkerne bli igjen i Mexico, sier Marisa Limon som er nestleder i den katolske organisasjonen.

De følger nøye med på forholdene der og i El Paso og Juarez.

– Det har vært kidnappinger, det har vært voldtekter, det har vært overfall, sier hun og viser til at migrantene som må vente i Mexico ikke får tilgang på advokat.

Marisa Limon er kritisk til hvordan asylsøkerne til USA blir behandlet. Foto: Veronica Westhrin / NRK

Tidligere drev organisasjonen et privat mottak i El Paso, men i juni la de ned fordi behovet på amerikansk side ikke lenger er så stort. Nå er problemene i Mexico:

– Det vi nå ser er at etter 20 uker med dette programmet lokalt, har over 13.000 mennesker, inkludert små barn blitt returnert, sier hun.

Demokrater ber om at utsendelsene stoppes

Denne uken skrev en rekke demokrater et brev til Trump-administrasjonen og ba den stoppe praksisen:

– Under «Remain in Mexico»-politikken, har USA snudd ryggen til innenlands- og internasjonale juridiske forpliktelser ved å tvinge menn, kvinner og barn til å vente på å få asylsøknaden behandlet i deler av Mexico der det er mye vold, skrev senatorene.

Brevet ble også signert av flere av de demokratiske presidentkandidatene som Elisabeth Warren, Bernie Sanders, Kamala Harris, Cory Booker, Michael Bennet og Amy Klobuchar.

En talsperson fra departementet for innenrikssikkerhet (DHS) sier til NRK at de fortsatt jobber med å implementere den nye politikken langs grensa og at:

– Vi jobber med våre partnere i Mexico slik at hver ny lokasjon blir operasjonell på en måte som sikrer en trygg og sikker flyt av individer på grensa.

– Ikke noen andre som hjelper dem

Behovet for klær, mat og et midlertidig hjem er stort i Ciudad Juárez. Huset vi besøker er bare et av flere som kirken eller frivillige har åpnet den siste tiden.

– De blir sittende fast her fordi de ikke har plass i USA, så de sender dem tilbake til Mexico. Disse menneskene, de bor her. De går over der og tre dager etter fører de dem tilbake hit. De har et trygt sted her, fordi det er ikke er noen andre som hjelper dem, forklarer Jorge Gregorio Orta Elorriaga som driver mottaket.

Jorge Gregorio Orta Elorriaga var med å starte et privat mottak her for noen måneder siden. Foto: Veronica Westhrin / NRK

Flere av barna vi møter her er overlatt til andre beboere på mottaket, mens foreldrene jobber. 10-åringen Oralis Nicole Hernandez Morali fra El Salvador savner skolen, vennene og læreren hjemme. Hun bor her sammen med sin mor, far og to yngre søsken, men sier hun er glad for å være her.

– Fordi her er det bedre enn å bo på gata, forklarer hun og sier at hun har vært redd på reisen hit. Faren forteller at de har rømt fra volden i hjemlandet og søker beskyttelse i USA – og at de ikke ønsker å være i Juarez.

– Vi var mye sultne og tørste. Vi var i ørken i to dager, forklarer jenta som har en drøm om å gå på skole i USA.

– Jeg vil bli doktor, avslutter hun som i likhet med sin lillesøster på sju år ønsker å hjelpe dem som er syke og ikke har penger.