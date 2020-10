Her bruker Trump og Biden pengene sine

Gjennomsnitt meningsmålinger 5,7 % Kilde: fivethirtyeight

Mest penger har Joe Biden sin kampanje brukt viser en oversikt New York Times har gjort.

Florida på topp

Totalt har Biden brukt 600 millioner dollar eller 5,6 milliarder norske kroner. Trump på sin side har «bare» brukt 400 millioner dollar eller 3,7 milliarder kroner, viser en oversikt NPR har gjort.

Pengene er konsentrert på bare seks delstater. Faktisk så er 9 av de 10 milliardene brukt på reklame i Florida, Pennsylvania, Michigan, Nord-Carolina, Wisconsin og Arizona. Og i disse seks statene har Biden og hans støttespillere brukt 240 millioner dollar eller 2,2 milliarder kroner mer enn Trump.

Dette er blant de såkalte vippestatene. Det vil si de statene som ikke har et klart flertall for den ene eller andre kandidatene.

Den delstaten mange mener er den viktigste å vinne er Florida. Og det merkes også på pengebruken.

Det er uten tvil den delstaten begge har de største regningene. En av grunnen er nok at Florida med sine 29 valgmenn er avgjørende for både Biden og Trump for å nå halvparten av antallet valgmenn, nemlig 270.

Florida Ant. valgmenn 29 Siste meningsmålinger Biden 49,1%

49,1% Trump 45,5% Trump har meldt flytting hit og vant her i 2016

Stor latinamerikansk befolkning og mange hvite pensjonister

Hardt rammet av korona Resultat 2016 47,8%

49,0% Vinner tidligere valg 2012 Demokratene 2008 Demokratene 2004 Republikanerne 2000 Republikanerne

Florida Biden 154,1 millioner dollar Trump 103,4 millioner dollar Totalt 257,5 millioner dollar

En annen stat kandidatene har besøkt og brukt mye penger i, er Biden sin hjemstat Pennsylvania. Også denne staten har mange valgmannstemmer (20) og blir regnet som en vippestat. Trump vant over Hillary Clinton her for fire år siden, men Biden leder på meningsmålingene i år.

Pennsylvania Ant. valgmenn 20 Siste meningsmålinger Biden 50,4%

50,4% Trump 44,2% Hjemstaten til Joe Biden

Høy arbeidsløshet og stor andel hvite

Tradisjonelt demokratisk som Trump vant i 2016 Resultat 2016 47,5%

48,2% Vinner tidligere valg 2012 Demokratene 2008 Demokratene 2004 Demokratene 2000 Demokratene

Pennsylvania Biden 121,5 millioner dollar Trump 74,2 millioner dollar Totalt 195,7 millioner dollar

Negativ reklame

Begge kandidatene bruker mest penger på kampanjer som sverter eller er negative til den andre sin politikk.

60 prosent av Biden sine reklamer har stikk til Trump, mens 80 prosent av presidentens reklame er negative. 62 prosent av dem er rene angrep på Biden, viser New York Times sin oversikt.

Joe Biden og Donald Trump under den første presidentdebatten. Foto: POOL / Reuters

Statene som er en del av den gamle såkalte «Blå veggen» får også mye oppmerksomhet av Biden og Trump.

Disse statene har tradisjonelt stemt på kandidatene til Demokratene og har tradisjonelt bestått av hvit arbeiderklasse. Men for fire år siden raste veggen og Trump vant blant annet i Michigan. Nå bruker Biden mye penger på å vinne den tilbake.

Michigan Biden 98,6 millioner dollar Trump 21,5 millioner dollar Totalt 120,1 millioner dollar

Det samme gjelder Wisconsin. Trump overbeviste de hvite industriarbeiderne så vidt forrige gang, men Biden leder på meningsmålingene nå. Og han bruker dobbelt så mye penger som Trump der.

Wisconsin Biden 62,7 millioner dollar Trump 38,8 millioner dollar Totalt 101,5 millioner dollar

Men det er også stater der Trump-kampanjen og hans støttespillere bruker mer penger enn Biden. To av de statene er Nord-Carolina og Georgia. Tradisjonelle republikanske bastioner, men der viser meningsmålingene en liten fordel for Biden.

Nord-Carolina Trump 65,4 millioner dollar Biden 45,4 millioner dollar Totalt 110,8 millioner dollar

Georgia Trump 24,5 millioner dollar Biden 4 millioner dollar Totalt 28,6 millioner dollar

Det siste store pengesluket er Arizona. Der har ikke en demokratisk presidentkandidat vunnet de siste 70 årene. Det kan endre seg i år. Biden bruker penger og leder.

Arizona Biden 59 millioner dollar Trump 38,4 millioner dollar Totalt 97,4 millioner dollar

Nå er det ikke en ren sammenheng mellom penger bruk og valg vunnet. For eksempel brukte Hillary Clinton mye mer penger enn Trump for fire år siden.

Nevada Biden 20,7 millioner dollar Trump 6,8 millioner dollar Totalt 27,5 millioner dollar

Minnesota Biden 16,3 millioner dollar Trump 10,8 millioner dollar Totalt 27,1 millioner dollar

Ohio Trump 10,5 millioner dollar Biden 8,4 millioner dollar Totalt 18,9 millioner dollar

Iowa Trump 12,3 millioner dollar Biden 3,3 millioner dollar Totalt 15,6 millioner dollar

Texas Biden 7,1 millioner dollar Trump 156.000 dollar Totalt 7,3 millioner dollar