Her blir politikaren teken av militæret

Daw Pa Pa Han var ein av NLD-politikarane som vart nyleg attvalt inn til parlamentet i Myanmar.

Mannen hennar filma seansen då soldatar troppa opp heime hos familien natt til måndag.

Arrestert

I videoen roper mannen ut gjennom gitteret på inngangsdøra. Han krev å vite identiteten til soldatane som har komme for å hente kona.

– Fortel meg, kven er de og i kva for ærend er de her, seier han då militæret kjem på døra.

I videoen som har av hundretusenvis av brukarar i sosiale medium, høyrer ein at paret nektar å bli med soldatane før dei får meir informasjon.

– Skal du arrestere oss?

– Vi kjem for å hente dykk roleg, svarer soldaten.

Han nektar derimot å oppgi sitt namn eller kven som har sendt dei.

I staden for ber dei Pa Pa Han komme med dei. Dei seier sjefane deira vil diskutere med ho.

Leiaren i Myanmar, Aung San Suu Kyi, er òg arrestert. Ho oppfordrar folket til å protestere, men ikkje ta til gatene. Foto: Thar Byaw / Reuters

Truslar

– Kva gjer de viss eg ikkje blir med frivillig, spør Daw Pa Pa Han.

– Det finst andre metodar, svarer soldaten.

Svaret skremmer paret inn i huset igjen. Kort tid høyrer ein i videoen at soldatar kjem inn gjennom porten. Dei tek seg inn og eskorterer ho ut.

Her går paret med på at den kvinnelege politikaren skal bli med soldatane. Kvinna blir deretter køyrd vekk, medan ektemannen står igjen med barna og resten av familien.

Videoen blir avslutta med at han trøystar dottera som er opprørt over at mora vart henta.

– Ikkje ver redd, dotter. Ikkje ver redd. Mamma er berre borte med jobben. Det går bra. Ikkje ver bekymra, ok? Ikkje gret. Det går bra, seier han.

Fleire arrestasjonar

Den sivile leiaren i landet, Aung San Suu Kyi, president Win Myint og fleire statsrådar er blant dei arresterte. Det same er lokale ministrar i ei rekkje delstatar og flerre aktivistar.

Blant dei arresterte er U Phyo Min Thein og Daw Nan Khin Htwe Myint, begge prominente medlemmer av Suu Kyis parti.

Hæren skal ha stengt ned dei fleste av TV-kanalane i landet etter kuppet. Internett og telefonlinjene skal ha vore av og på gjennom heile dagen.