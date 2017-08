Her blir pizzastedet angrepet med fyrverkeribombe

Politiet er koblet inn etter at pizzastedet Hello Pizza i Liverpool ble åstedet for et mindre festlig fyrverkeri mandag kveld, skriver blant andre The Guardian.

Rundt klokken halv ti lokal tid kastet en ukjent gjerningsmann fra seg en hjemmelaget fyrverkeribombe inne i det lille butikklokalet.

Overvåkingsopptak viser hvordan de ansatte tar det rolig på jobb før en mann plutselig slenger fra seg en pappeske med en tydelig tent lunte, lukker døra og løper av gårde.

I opptaket ser man en av de ansatte kaste seg over disken idet han skjønner hva som er i ferd med å skje.

Sekunder senere braker det løs idet rundt 70 raketter går av, mens de ansatte søker dekning på kjøkkenet.

Pizzastedets daglige leder sier til lokalavisen The Echo at han tror angrepet er en hevnaksjon etter at de ansatte lørdag fant en haglkule i en pizzaeske, og meldte det til politiet.

Politiet undersøker nå overvåkingsopptaket som del av etterforskningen.