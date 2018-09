Her blir Moldovas president påkjørt.

Et kamera montert på dashbordet til bilen bak presidenten viser at bilen hans ble truffet av en lastebil som prøvde å kjøre forbi en annen bil.

Lastebilen kom over i presidentens kjørefelt og bilen til Igor Dodon endte i grøften.

Ulykken skjedde rundt 40 kilometer utenfor hovedstaden Chisinau.

Sikkerhetsfolkene til presidenten satt i bilen bak, og har lagt ut en video av påkjørselen på presidentens Facebook-side.

Moldovas president Igor Dodon (t.v.) sammen med Russlands president Vladimir Putin i Moskva 14. juli i år. Foto: Alexei Druzhinin / AP

«Tilfredsstillende» tilstand

Presidentens talsperson Carmina Lupei bekrefter at presidenten var innblandet i ulykken.

En lege ved et sykehus i hovedstaden Chisinau sier at presidenten hadde fått noen skrubbsår og blåmerker, men at tilstanden var «tilfredsstillende».

Også Dodons mor og en av hans tre sønner var i bilen. De skal være mer skadet, men tilstanden deres er ikke kritisk, melder AFP.

Igor Dodon ble valgt til president i Moldova i november 2016.

Han har markert seg som en støttespiller for Russlands president Vladimir Putin.